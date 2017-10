El Girona fa història superant el Madrid a Montilivi (2-1)

Festa grossa per Sant Narcís a Montilivi. El Girona ha fet història i ha superat el Reial Madrid en el primer partit que els enfrontava a la màxima categoria del futbol espanyol. Isco ha avançat els blancs a l'inic del partit, però els gols de Portu i Stuani a la segona meitat i una defensa molt ben travada ha permès als homes de Pablo Machin endur-se tres punts molt valuosos.La partit no ha començat massa bé pels gironins. Malgrat que Maffeo ha enviat una pilota al pal a l'11, han vist com en un contraatac Isco feia el primer gol per als de Zidane. Les ocasions per als blancs s'han succeït durant la primera meitat però, entre les aturades de Bono i el poc encert dels blancs, han permès als blanc-i-vermells seguir somiant. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans.Ha estat a la segona quan han arribat les dianes gironines. I ho han fet amb poca diferència de minuts. Al 52, ho ha fet Stuani després d'una gran jugada de Pere Pons i al 58 la bogeria ha esclatat a Montilivi amb el gol de Portu. Després dels gols, el partit s'ha convertit en un atac i gol del Madrid però entre Bono i la bona defensa gironina han aconseguit aturar els embats i aconseguir tres punts de molt prestigi per als de Machin, que també s'allunyen de les posicions de descens.

