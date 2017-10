VÍDEO Agressió racista a un sikh durant la manifestació al crit de «morito»

Agressió racista al c/Pau Claris: les imatges mostren que els agressors són unionistes ultres ("Esto es España")pic.twitter.com/5tT5shfe4T — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 29, 2017

Un taxista ferit amb un trau a la cara al c/ Roger de Llúria agredit per ultres que anaven a la manifestació. Li han llançat una llauna. — Anna Punsí (@punsix) 29 d’octubre de 2017

Taxista amb ferida al cap rebent atenció del SEM a Roger de Llúria després de ser agredit per grup d'espanyolistes #AlertaUltra via @ernlau pic.twitter.com/VCNJzJGsa9 — Jordi Borràs (@jordiborras) 29 d’octubre de 2017

Diversos ultres amb banderes espanyoles han agredit un home de religió sikh al carrer Pau Claris de Barcelona. Alguns dels assistents ho han enregistrat i es pot veure com li diuen "morito" mentre intenten colpejar-lo. D'altres manifestants s'han encarregat de frenar la baralla, però des de la distància els agressors han continuat increpant l'home.A banda, l'home que grava el vídeo, i que va repetint "això és Espanya", també acaba colpejat per una dona amb una senyera quan li demana si això és pacifisme i aquesta és l'Espanya que volen. Amb el cop, la càmera cau a terra.També durant aquest matí, un taxista ha hagut de ser atès pel SEM després que un grup amb banderes espanyoles i participants a la manifestació constitucionalista que ha tingut lloc aquest migdia a Barcelona l'hagin agredit amb una cervesa provocant-li un trau a la cella. Tal com han denunciat diversos usuaris de Twitter, els fets han tingut lloc al carrer Roger de Llúria Tal com es pot veure en les imatges, l'home portava la camisa tacada de sang.Aquest incident ha tingut lloc hores després que una treballadora dels FGC també hagi estat agredida per un grup d'assistents a la manifestació . El sindicat CCOO dels FGC ha informat que els fets s'han produït a l'estació de Provença, quan la treballadora "ha intentat evitar que entressin per la validació de sortida perquè en aquell moment sortia un nen i l'han estrebat". Més enllà, també han informat que la implicada ha patit un "esquinç al canell".

