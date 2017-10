VÍDEO Assistents a la manifestació unionista agredeixen un taxista a Barcelona

Un taxista ferit amb un trau a la cara al c/ Roger de Llúria agredit per ultres que anaven a la manifestació. Li han llançat una llauna. — Anna Punsí (@punsix) 29 d’octubre de 2017

Taxista amb ferida al cap rebent atenció del SEM a Roger de Llúria després de ser agredit per grup d'espanyolistes #AlertaUltra via @ernlau pic.twitter.com/VCNJzJGsa9 — Jordi Borràs (@jordiborras) 29 d’octubre de 2017

Un taxista ha resultat ferit de poca gravetat aquest diumenge al migdia al carrer Casp, a l'altura de passeig de Gràcia, quan una llauna ha impactat contra el vidre del seu vehicle durant la manifestació a favor de la unitat d'Espanya a Barcelona.Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, els fets han passat cap a tres quarts d'una del migdia quan l'objecte ha trencat els vidres del taxi, cosa que ha provocat un tall a la cara al conductor, que ha estat atès pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Per ara no se sap si la llauna ha estat tirada voluntàriament.La Guàrdia Urbana ha obert diligències i ha fet un informe de lesions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra obriran una investigació en el cas que el taxista denunciï els fets.Aquest incident ha tingut lloc hores després que una treballadora dels FGC també hagi estat agredida per un grup d'assistents a la manifestació . El sindicat CCOO dels FGC ha informat que els fets s'han produït a l'estació de Provença, quan la treballadora "ha intentat evitar que entressin per la validació de sortida perquè en aquell moment sortia un nen i l'han estrebat". Més enllà, també han informat que la implicada ha patit un "esquinç al canell".

