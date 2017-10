Un ciclista de 74 anys mor atropellat per un turisme a la C-31, a Gavà

Un ciclista ha mort atropellat per un turisme aquest diumenge al matí a la C-31, al terme de Gavà (Baix Llobregat). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 9.32 del matí. El ciclista circulava tot sol per la C-31, en sentit Tarragona, quan, per causes que s'estan investigant, ha estat atropellat mortalment pel turisme, al quilòmetre 184,1 de la via.Com a conseqüència el ciclista, L.B.C, de 74 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat, ha resultat mort i el conductor del turisme n'ha sortit il·lès. Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària, la circulació s'ha hagut de tallar momentàniament, poc després s'ha obert un carril al trànsit i a les 11.50 h s'ha normalitzat la circulació.

