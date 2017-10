El Barça no falla a San Mamés (0-2)

Lionel Messi és el cap d'estat indiscutible de la república blaugrana. I aquest dissabte l'ha proclamat en un partit complicat i igualat a San Mamés contra l'Athletic Club (0-2).Un gol de l'argentí a la primera part i un de Paulinho a les acaballes han servit al Barça per sumar tres punts d'or i continuar al capdavant de la classificació. Els blaugranes sumen 28 punts en 10 partits, quatre més que el València i vuit més que el Reial Madrid –amb un partit menys-.La diana de Messi ha arribat al minut 36. L'argentí ha arrencat per l'eix, ha obert cap a Jordi Alba i, després de la centrada del lateral de l'Hospitalet, el “10” ha rematat de manera inapel·lable. Abans, havia fallat una ocasió increïble després d'entrar fins a la cuina. Ja amb l'1-0 al marcador, Paulinho ha enviat una pilota al travesser després d'una gran assistència de Messi.La situació ha canviat com un mitjó a la segona part on l'Athletic ha estat superior. Una rematada de Raúl Garcia al pal ha estat la millor ocasió per uns biscaïns que s'han merescut més. Tanmateix, ja en temps de descompte Paulinho ha marcat el 0-2 definitiu després d'un contraatac.

