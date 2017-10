Milers de valencians es manifesten contra les agressions feixistes del 9 d'octubre

Milers de ciutadans han respost aquest dissabte a les agressions del passat 9 d'octubre , diada nacional del País Valencià, amb una manifestació als carrers de València amb el lema "Totes contra el feixisme i per les llibertats. No passaran". Convocats per més de 200 entitats, sindicats, partits polítics i centres socials, la mobilització s'ha plantejat com una resposta "unitària, plural i transversal" als atacs. Un fort dispositiu policial ha envoltat la mobilització, durant la qual s'han cridat consignes com "Fora feixistes dels nostres barris", "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó", "València serà la tomba del feixisme" o "Vosaltres feixistes sou els terroristes".Diversos manifestants han dut banderes del col·lectiu antifeixista però també s'ha pogut veure alguna estelada, banderes republicanes espanyoles, comunistes o la de bandera de l'arc de Sant Martí. Arran, Endavant, Podem, Esquerra Unida del País Valencià, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, COS i Escola Valenciana són algunes de les organitzacions que donen suport a la manifestació.Moments abans de la manifestació, un dels portaveus dels organitzadors, Carles Urtubia, ha explicat als mitjans que la mobilització no es realitza només pels atacs del 9 d'octubre a València sinó "per la impunitat del feixisme arreu de l'Estat". Urtubia ha afegit que més de 200 col·lectius convocants han decidit unir les diverses lluites en aquesta jornada en un sol clam contra el feixisme i "amb una demostració al carrer que el feixisme no té cabuda en aquesta societat".

