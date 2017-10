Els Bombers salven un cavall que havia caigut en una fosa a Castellar del Vallès

01/01/1970

Els consellers i alts càrrecs formalment cessats per Rajoy, amb les excepcions a Interior, tenen intenció d'anar a treballar dilluns i fins que se'ls ho impedeixi físicament | Treballadors de diversos àmbits s'han organitzat en assemblees per blindar-se davant del 155 i no reconèixer caps imposats per Madrid | L'ANC i la Intersindical-CSC faran trobades per fer recomanacions sobre com torpedinar el funcionament ordinari de l'administració