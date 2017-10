10 editorials catalanes presenten 29 jocs propis a la Fira Spiel a Alemanya

Estand de Devir a la 35a Fira Spiel de jocs de taula d'Essen Foto: Toni Serradesanferm

Jocs premiats amb el Deutscher Spiele Preis La Fira de jocs de taula Spiel també premia les millors propostes, i enguany els guanyadors han estat “Terraforming Mars” com a millor joc adult i familiar i “Escuela de Pingüinos” com a millor joc infantil. A més, en aquesta edició s’ha creat un nou premi, el InnoSPIEL, destinat a premiar el joc més innovador de l’any; el qual ha estat per “Magic Maze” de Kasper Lapp per inventar un nou tipus de forma de jugar cooperativa.

Un any més la Fira Spiel d’Essen trenca amb els números rècord de l'any passat i segueix creixent a ritmes propers al 10%. La presència catalana en aquesta fira, referent internacional dels jocs de taula, es multiplica per dos i de les 5 editorials que hi van anar el 2016 s'ha passat a 10. Devir Iberia (Barcelona) ha fet un impactant desplegament presentant 5 nous jocs al mercat. El més espectacular ha estat " Fanhunter: Urban Warfare ", un joc de miniatures basat en els coneguts còmics de Cels Piñol que se situen en una alternativa Barcelona del futur. “ Miguel Strogoff ” és l’adaptació de la novel·la de Jules Verne on els jugadors hauran de creuar tota Sibèria per dur el missatge del Tzar al seu germà. “ Fast Food Fear! ” és un frenètic joc on els jugadors hauran de col·laborar per donar de menjar a uns afamats monstres. “ Castellers! ” és un joc de cartes amb el qual anirem a plaça a crear els millors castells; i pels més petits han presentat “1, 2, 3”, un preciós joc d’atenció i engany amb els animals de la granja. GDM Games (Montcada i Reixach) ha vist com el seu joc “ Metalmania ” apareixia entre els jocs destacats per l’organització per la Fira, un joc que ens situa com a mànagers d’una banda de heavy metal. “ Wanted 7 ”, accèssit del darrer Concurs Ciutat de Granollers de Creació de Jocs, ens trasllada a l’oest americà a la captura dels malefactors més buscats. La Terra està a punt de col·lapsar, i amb “ Ticket to Mars ” haurem d’intentar salvar a tanta gent com puguem enviant-los al planeta més proper. I amb “Mythgate” ens traslladarem a defensar un fantàstic món de les antigues criatures que amenacen amb destruir-lo. SD Games (Santa Perpètua de la Mogoda) repeteix a la fira amb “Hexcalibur”, un petit joc de guerra que té lloc en els convulsos anys del mític Rei Artur Pendragon.Finalment, a través de la plataforma d’editorials Hispa , dues editorials més han pogut tenir presència a la fira i mostrar els seus jocs. DMZ Games (Barcelona) amb “ El Tesoro de Isla Tortuga ”, un joc de pirates guanyador del Concurs Verkami de Creació de Jocs. I Viravi Edicions (Granollers) amb 3 jocs destinats directament al públic infantil: “ Capitán Flint ”, “ Cargolino Valentino ” i “ Storyteling ”.Un total de 10 editorials catalanes i 29 jocs propis per mostrar que el mercat dels jocs de taula nacional està capacitat per sortir a competir a l'àmbit internacional.

