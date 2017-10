Apareix un exemplar de tortuga babaua morta a la platja de Riumar de Deltebre

Una tortuga babaua va ser localitzada sense vida, el passat diumenge, a la platja de Riumar de Deltebre (Baix Ebre). L'animal va ser traslladat al Centre de Fauna de Canal Vell, però estava molt malmès i no se li va poder fer la necròpsia. La causa de la mort no ha pogut ser determinada però el més probable és que morís a conseqüència d'una ràpida descompressió. Les tortugues, com els humans, ho pateixen quan són arrossegades a la superfície molt ràpidament, la majoria, per les xarxes d'arrossegament de les embarcacions pesqueres.Fa dos anys que hi ha en marxa una campanya, amb molt bons resultats, per explicar als pescadors que no han de retornar-les al mar malgrat sembli que estan sanes perquè moren en pocs dies. Els animals s'han de portar als centres de recuperació. De fet, este proper diumenge, la Fundació CRAM alliberarà tres exemplars de tortuga babaua, a la platja de les Delícies de Sant Carles de la Ràpita , que havien estat capturades per accident durant l'activitat de pesca.La tortuga que es va trobar morta a Riumar pesava 20 quilos i feia 69 centímetres de longitud. Segons les dades del servei de Fauna i Flora del Departament d'Agricultura, fins a la data s'han trobar 84 exemplars de tortuga babaua a Catalunya, 10 en els darrers dos mesos.Com ha explicat fons del Departament, és habitual en esta temporada que hi haja molta presència de tortugues babaues a les platges del delta de l'Ebre ja que s'hi traslladen per passar l'hivern perquè les aigües són més càlides. A més, segons Aïda Tarragó, tècnica de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina, també està augmentant, cada vegada més, la nidificació en les seues platges –durant l'estiu-. Una de les zones litorals catalanes on més exemplars de babaua es troben és al Montsià.Esta circumstància ha de conviure amb què també el litoral deltaic és una important zona de pesca i calia que els pescadors coneguessen com actuar si capturen, per accident, amb les xarxes d'arrossegament, algun exemplar d'esta espècie fortament amenaçada al Mediterrani. Retornar les tortugues al mar després de sotmetre-les a una forta descompressió sol provocar-los la mort. "La sang se'ls omple de bombolles d'aire, que es veuen fàcilment amb una radiografia", ha detallat Tarragó.L'accident de descompressió s'ha descobert científicament "fa relativament pocs anys". "Igual que les persones, si puges des de molta profunditat fent submarinisme molt ràpid, et passa el mateix. Es va descobrir i es va decidir amb els pescadors per explicar que estos animals estan a malalts, encara que no ho semble a simple vista, i no els poden tornar a deixar anar a l'aigua", ha explicat la tècnica.El protocol que s'està estenent des de fa dos anys és el següent. Els patrons s'han de posar en contacte amb els cos d'Agents Rurals, a través del telèfon d'emergències 112. Els Agents Rurals ho comuniquen a la Xarxa de Rescat de Fauna Marina i, si l'animal està viu i necessita atenció veterinària, s'activa la Fundació CRAM (Conservació i Recuperació d'Animals Marins), perquè reculle l'animal i el trasllade a les seues instal·lacions on tenen les piscines i la càmera hiperbàrica per poder recuperar-lo i retornar-lo al seu hàbitat natural.Fauna Marina ha fet xerrades i reunions amb les confraries de pescadors de les quatre demarcacions de costa de Catalunya i s'han donat instruccions sobre com actuar si capturen esta o altres espècies protegides, com són els taurons i els dofins. Els pescadors de la Ràpita, per exemple, compten amb autoritzacions nominals als vaixells per traslladar fauna protegida des que la capturen fins a desembarcar però hi ha molts pescadors que encara no coneixen que els animals emmalalteixen per la descompressió. "No és una qüestió de mala fe i la tornen a deixar anar per no traure-la del mar. Les deixen anar pensant que fan bé però després apareixen mortes al cap d'uns dies a les platges", ha apuntat Tarragó. "És desconeixement", ha afegit.Per a la resta de la ciutadania també hi ha instruccions, sobretot si la tortuga babaua la troben a la platja, de nit o matinada, i a l'estiu. "Sobretot que no la toquen, que es mantinguen a distància i avisen al 112. La tortuga pot estar malalta o fent un niu, i és molt important no tocar ni molestar l'animal", ha demanat la tècnica de Fauna Mariana.Justament la Fundació CRAM, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Ràpita, la Confraria de pescadors rapitenca i Trasmediterranea, celebren este proper diumenge l'acte 'Torna a casa 2017' on s'alliberaran tres dels deu exemplars de tortuga babaua que han estat recuperades d'embarcacions de pesca enguany.Es farà a la platja de les Delícies de la Ràpita. El programa inclou tallers de manualitats relacionats amb la conservació del medi marí i un simulacre de rescat d'una tortuga marina que coordinaran especialistes del CRAM.Les tortugues que s'alliberaran són la Marta, la Fortunata i la Kika. Els tres animals van arribar al CRAM després de l'avís dels patrons de les embarcacions on les van capturar accidentalment. La Marta presentava la malaltia descompressiva, amb gas als teixits, a nivell de l'arteria renal, una afectació que li hauria provocat la mort en dos o tres dies. La Fortunata presentava una ferida bastant profunda en la zona més inguinal del plastró, tenia una fractura de fèmur i osteomielitis en algun os. La darrera és la Kika que es trobava en perfectes condicions. Les tres tornaran al mar este cap de setmana.

