La proclamació

Les urgències del dia d'ahir van fer que em decantés per escriure un text a cavall entre l'anàlisi de què ha passat i l'opinió sobre què implica i podem esperar a partir d'avui. Si no hi ha cap gir argumental, que tampoc cal descartar-lo, sobre tot en funció del que passi al Senat, on es liquida l'autonomia de Catalunya en presència de Rajoy i amb els vots del PP, C's i segurament del PSOE, aquest migdia es proclamarà la República catalana. Veurem si es fa amb la solemnitat que reclama un moment així o passant de puntetes a l'espera de les reaccions que es produeixin dins i fora d'Espanya. Podeu llegir la meva opinió: "El procés no és una broma".



Com us deia el dia va ser intens. Va començar amb un fort disgust del sobiranisme per la decisió de Puigdemont de convocar eleccions. El lehendakari Iñigo Urkullu -en aquest perfil us explico perquè hi tenia interès- va intercedir davant Rajoy per a que ho fes a canvi de no aplicar l'article 155, però l'ala dura del PP i C's van fer-lo canviar d'opinió. La prova més evident va ser la negativa de la Fiscalia, que depèn directament del govern espanyol, a acceptar al migdia la llibertat condicional dels Jordis.



El dia va seguir amb la decisió de Puigdemont de tirar endavant, el ple del Parlament i la dimissió del conseller Santi Vila. Sobre aquest dia la crònica, cronològica i farcida de detalls, d'Oriol March i Joan Serra Carné us ajudarà a entendre moltes coses.



Una cançó pel nou capítol. Dilluns haurem cremat una altra etapa. L'independentisme lluitarà per afermar la República -ja veurem fins on arriba la tensió- o afrontarà eleccions anticipades en un clima de guerra civil. Com cada principi de setmana aquest curs recomanaré una cançó, si pot ser que evoqui l'actualitat. Per fer-me propostes contesteu aquest correu o escriviu-me a [email protected]. Intentem passar un bon cap de setmana, que ens toca a tots.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

