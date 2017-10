En marxa el judici pel cas de pornovenjança a la Guàrdia Urbana

13:24 L'ANC analitzarà l'escenari electoral en un secretari nacional extraordinari. La cúpula de l'entitat es reunirà aquest dijous a les 19h, ja havent escoltat la compareixença de Puigdemont.

13:19 El paper clau d'Urkullu: mediador decisiu en el canvi de rumb de Puigdemont. El lehendakari conversa amb el president de la Generalitat en les hores decisives per fer de pont amb el govern espanyol.

13:17 El president del PNB, Andoni Ortuzar, compareixerà en roda de premsa des del Parlament basc un cop finalitzi la intervenció de Carles Puigdemont.

13:06 Antoni Castellà, portaveu polític de Demòcrates de Catalunya, contundent amb la decisió de convocar eleccions: "No era això. Decepció!". Malgrat estar exclosos dels òrgans d decisió hem estat lleials,no era això,no era això.Decepció[email protected] no donarem l’esquena al poble — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 26 d’octubre de 2017

13:01 Alguns comitès de defensa del territori, com el de Gràcia o el del Gòtic-Raval, convoquen una concentració ara davant la seu del PDECat. Arran també crida a mobilitzar-s'hi, però demana anar tant a la seu del PDECat com a la d'ERC.

12:50 Els estudiants pressionen Puigdemont: «República ja!». Els joves, mobilitzats inicialment per protestar contra el 155, es dirigiran al Palau per demanar al president de la Generalitat que no faci marxa enrere. Informa Isaac Meler.

12:40 La CUP segueix exigint a Carles Puigdemont la declaració d'independència. La líder "cupaire" a Barcelona, María José Lecha, exigeix al president que "proclami la República sense més dilació". Informa Jordi Bes. La líder de la CUP a Barcelona, María José Lecha, exigeix a @KRLS que "proclami la República sense més dilació". https://t.co/CIi7LyIad1 pic.twitter.com/h3csxuFDTp — NacióPolítica (@naciopolitica) 26 d’octubre de 2017

12:36 Les tres regidores de la CUP de Barcelona i han penjat una pancarta del balcó de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La CUP havia demanat al govern d'Ada Colau penjar la pancarta però l'alcaldessa no els havia respost encara i els "cupaires" han tirat pel dret. La CUP de Barcelona penja una pancarta al balcó de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics https://t.co/zt6ZuZlIxw pic.twitter.com/u4H42Ub9r8 — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’octubre de 2017

12:29 La pancarta per l'alliberament dels presos polítics ha durat escassos deu minuts a l'Ajuntament de Barcelona. Dos treballadors municipals l'han retirat davant la mirada de les tres regidores de la CUP. Informa Jordi Bes.

12:27 ÚLTIMA HORA El president Carles Puigdemont farà una declaració institucional a les 13:30h al Palau de la Generalitat.

12:26 ÚLTIMA HORA Puigdemont renuncia a la declaració d'independència i convocarà eleccions el 20 de desembre. Així ho ha comunicat el president als consellers i el grup parlamentari de Junts pel Sí després de les reunions dels últims dies.

12:12 ERC i el PDECat reuneixen les executives davant de l'escenari electoral. Les cúpules dels dos partits, així com també la de Demòcrates, se citen poc abans que comenci el ple del Parlament per avaluar el nou escenari. Els republicans no estan satisfets amb els possibles comicis.

11:55 El ple de Tarragona no aprova la moció per demanar l'alliberament dels «Jordis». El PSC considera que estan empresonats, de forma preventiva, per raons polítiques però rebutja que siguin presos polítics. C's i PP també hi han votat en contra.

11:55 L'Ajuntament de Bagà (Berguedà) aprova la moció contra l'aplicació de l'article 155, però l'equip de govern del PSC es nega a votar el primer punt.

11:54 La líder espiritual Amma posposa la visita a Granollers «per la situació que es viu a l'estat espanyol». Sri Mata Amritanandamayi, que es dedica a "alleujar el dolor dels pobres i ajudar els que pateixen física i emocionalment" amb abraçades en actes multitudinaris per tot el món, diu que trasllada la seva visita al desembre, però sense especificar quan.

11:53 Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presents al ple ordinari de Sabadell. Els regidors han col·locat un cartell amb la imatge dels presidents d'Òmnium i ANC al mig del saló de plens. FOTO Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, "presents" al ple municipal de Sabadell https://t.co/CrYSIk5c2Q pic.twitter.com/t6vKkXWo5b — NacióSabadell (@NacioSabadell) 26 d’octubre de 2017

11:52 La @cupnacional demana al Govern que no sigui "deslleial" als més de dos milions de persones que van votar l'1-O https://t.co/HbBJ6fKPH0 pic.twitter.com/qWQC4Z2hpM — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’octubre de 2017

11:36 ANÀLISI Federalisme mal entès: la Moncloa distorsiona els exemples europeus per aplicar el 155. El govern espanyol busca justificar la suspensió de l'autonomia de Catalunya vestint-la de democràtica i proporcional fent analogies amb altres països. Per Marc Sanjaume.

11:34 La Generalitat acusa l'Estat de «sobrepassar àmpliament» els límits de l'article 155. Puigdemont designa Ferran Mascarell com a representant al Senat a l'hora de defensar les al·legacions contra la intervenció de l'autonomia. Per Oriol March.

11:29 La policia espanyola barra el pas als Mossos a Sant Adrià de Besòs. La policia catalana havia de destruir uns documents amb autorització judicial.

11:23 ÚLTIMA HORA Puigdemont fa marxa enrere i medita convocar noves eleccions al Parlament. Així ho ha comunicat als consellers i al grup parlamentari de Junts pel Sí després de les reunions dels últims dies. Informen Joan Serra Carné i Oriol March.

11:00 Un expert de l'ONU demana que es faci un referèndum a Catalunya i que no s'apliqui el 155. Alfred de Zayaz considera que el govern espanyol està violant diversos tractats internacionals.

10:56 Eurodiputats avisen de la "gravetat" d'intervenir els mitjans públics catalans i defensen el seu exercici i "llibertat".

10:48 La Generalitat ha envia un burofax al Senat amb les al·legacions contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Es designa el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, per tal que les defensi.

10:44 EN DIRECTE Concentració d'estudiants a davant de la comissaria de la policia espanyola a Vic. Foto: @sergicamara https://t.co/WdIyXlydHp pic.twitter.com/iTN6hMOFCY — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’octubre de 2017

10:24 Uns 130 acadèmics de la comunicació, contraris a la intervenció de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN. Consideren que podria ser "un dels majors atacs a les institucions democràtiques de Catalunya", tal com consta en un manifest que han signat.

10:10 El ple no ha apreciat la urgència de debatre sobre la proposta de BComú i el PSC perquè els socialistes podessin votar a favor d'emplaçar el Senat a evitar l'activació del 155 i per mostrar alhora el rebuig a la declaració unilateral d'independència (DUI).

10:10 L'Ajuntament de Barcelona rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport de BComú, PDECat, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), i el vot contrari de C's, PP i PSC.

09:54 Puigdemont torna a reunir el Govern aquest matí, a les 10.00 h, quan falten poques hores pel ple decisiu. Ahir, en un debat intern, l'executiu es va decantar per la declaració d'independència.

09:28 Comença el ple de l'Ajuntament de Barcelona amb el debat sobre el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

09:08 El ple de l'Ajuntament de Barcelona començarà amb retard perquè primer s'ha reunit la Junta de Portaveus. Estava previst que s'iniciés a les 09.00 h.

09:00 VÍDEO, EN DIRECTE El ple de l'Ajuntament de Barcelona debat el rebuig al 155 i a la DUI. Els dos socis de govern, BComú i el PSC, pacten una proposta perquè els socialistes puguin mostrar l'oposició a "l'activació" del polèmic article.

08:54 Xavier Domènech, a El Matí de Catalunya Ràdio: «El 155 és la fi dels pactes territorials».

08:39 L'Ajuntament de Vic aprova la moció en contra de l'article 155 amb una àmplia majoria, informa Carles Fiter. PDECat, ERC i Capgirem Vic (CUP) voten a favor de la moció mentre que Unió, Vic per a Tots, Plataforma Vigatana i el regidor no adscrit s'abstenen.

08:26 La defensa del Govern considera nul·la la investigació del jutge en la causa contra l'1-O, informa Sara González. Denuncia que es tracta d'una "causa general" contra l'independentisme. Els advocats lamenten que se'ls impedeix l'accés al contingut d'un expedient judicial malgrat que el secret de sumari es va aixecar el passat dia 19.

08:01 L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) ha aprovat la moció que reclama aturar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per "suspendre l'autonomia de Catalunya". Ho ha fet amb el suport del PSC, que governa en coalició amb un regidor no adscrit, i de la resta de formacions (PDeCAT i ERC) excepte el PP, que hi ha votat en contra. L'Ajuntament també ha exigit la llibertat de Cuixart i Sánchez i ha condemnat la violència de l'1-O reclamant la retirada dels cossos policials desplegats per evitar el referèndum.

07:48 PORTADES «Puigdemont lanza Cataluña al abismo», a l'«ABC». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:16 ENTREVISTA Ana Gomes (Partit Socialista Portuguès): «Molts al PSOE s'han afegit a l'extremisme del PP»; per Pep Martí des d'Estrasburg. L'eurodiputada creu que "el govern del Partit Popular ha enverinat el conflicte a Catalunya". Assegura que la intervenció de mitjans de comunicació per part de l'executiu de Rajoy "seria el retorn a les polítiques franquistes".

00:34 Un espectacular mural exigeix l'alliberament de Cuixart i Sànchez a Sabadell. Es tracta d'una obra de l'artista local Werens, de 36x10 metres.

23:26 CRÒNICA La declaració d'independència s'imposa a les eleccions en el debat intern al Govern; per Joan Serra Carné, Roger Tugas i Sara González.

23:05 LA VEU DE NACIÓ Les esquerdes del 155. Article de Irene Ramentol.

23:04 OPINIÓ El 155 i la nova centralitat. Article de Xavi Bundó.