La taxa d'atur se situa en el 12,54%, la més baixa des del 2008

20:40 La germana de Manuel Valls torna a carregar contra l'exprimer ministre francès. Giovanna Valls assegura que té "el cor trencat" pels elogis del seu germà a Inés Arrimadas.



20:33 Botran, a Albiol: "Tothom tindrà dret de ciutadania a la República Catalana perquè vostè no hi manarà mai".

20:30 Botran, a Albiol: "Què sap vostè de les persones d'origen andalús que potser volen fer-se seu el projecte de Catalunya?"

20:28 Albert Botran també parla en nom dels anticapitalistes i sosté que el PNB "no és un bon conseller".

20:24 Salellas: "Amb 155 o sense, continuarem caminant cap a la república catalana".

20:23 Salellas: "El 155 és una victòria dels sectors més durs i més reaccionaris de l'estat espanyol".

20:22 Salellas intervé en nom de la CUP i constata que "el 155 de Rajoy, Sánchez i Rivera és una arma de destrucció massiva".

20:11 Manuel Valls lloa la intervenció d'Inés Arrimadas al Parlament. L'exprimer ministre francès considera que, en aquests moments, el destí de Catalunya està en joc a la cambra catalana i al Senat.

20:06 Albiol: "No us jutjarà la història, us jutjarà un tribunal de justícia".

20:04 Albiol, a Puigdemont: "Vostè vol que el meu pare, quan vagi a Andalusia, hi vagi com un estranger?".

20:03 Albiol demana a Puigdemont que pensi en la "pluralitat" del poble de Catalunya: "Hi ha ciutadans, als quals representem PP, C's, PSC i CSQP que tenen els mateixos drets que els altres".

19:56 Albiol: "Entre no fer res i que es fracturi Espanya, i aplicar mesures que no seran fàcils, apostem per la democràcia i la convivència".

19:52 Albiol assegura que l'aplicació de l'article 155 és responsabilitat "única" del Govern i de la majoria independentista.

19:49 Albiol diu a Puigdemont que té "una última oportunitat": "Presenti's demà al Senat, argumenti i doni la cara en nom dels ciutadans de Catalunya".

19:48 Albiol, a Puigdemont: "Vostè és un liante professional".

19:47 El PP i el PSOE no es posen d'acord per frenar el 155 si hi ha eleccions. Els dos partits majoritaris només han pactat que el govern espanyol apliqui les mesures de manera "proporcionada i gradual".



19:45 Torn ara per Xavier García Albiol que considera que "l'episodi d'aquestes últimes hores ha escenificat l'activitat del Govern de Catalunya: insòlita i surrealista".

19:43 Fachin: "Heu d'entendre que en aquest país, més enllà d'independentistes o no independentistes, hi ha demòcrates i gent que vol imposar les seves creences sense consultar. Com heu fet sempre".

19:40 Fachin, a Albiol: "Vostè i el seu partit volen governar aquest país sense passar per les urnes".

19:39 Fachin al govern del PP: "Creuen que aplicant un article desapareixeran dos milions de persones? Són uns irresponsables".

19:35 Fachin carrega contra C's, PSC i PP: "La violència en aquest país la vam veure l'1 d'octubre per part de gent uniformada".

19:33 Albano Dante Fachin intervé per part de Podem i defensa el referèndum: "Hi ha una majoria d'aquest país que entén que la manera de solucionar les coses es debatent i votant".

19:28 Rabell reivindica la Taula per la Democràcia com un espai de trobada per construir "l'entesa transversal que necessitem".

19:26 Rabell demana al PSOE que no doni suport al 155 que defensa el PP: "És imprescindible que hi hagi la màxima pressió sobre el PP perquè mantingui oberta la porta del diàleg".

19:25 Rabell: "Som davant d'una crisi d'Espanya i d'Europa, i resulta insensat voler sortir-se'n amb menys de la meitat del suport de la societat catalana".

19:24 L'ANC veu "més a prop" la proclamació de la República i crida a concentrar-se el divendres a les 12.00 davant el Parlament. Agustí Alcoberro celebra que finalment hi hagi "la determinació clara de tirar endavant" i crida a participar en una concentració aquest divendres davant la cambra.

19:23 Rabell: "Una DUI és el pitjor servei que es pot fer a Catalunya".

19:21 Rabell, a Puigdemont: "Li he de demanar que faci el que ha de fer per aturar el xoc. Nosaltres farem el que haguem de fer per defensar l'autogovern. Les institucions no poden prendre cap partit".

19:20 L'oposició demana a Puigdemont que es repensi la convocatòria d'eleccions. La líder de C's denuncia que és "el president que més ha parlat de diàleg i menys l'ha exercit”. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana al president que vagi aquest divendres al Senat a defensar Catalunya de l'aplicació del 155. Informen Sara González, Roger Tugas i Isaac Meler.

19:19 Rabell: "De l'1-O no se'n desprèn cap mandat democràtic per proclamar la independència".

19:17 Rabell, convençut que si Puigdemont convoca eleccions tindria el suport de la majoria de sectors d'aquest país que ara demanen diàleg. "Aquesta majoria no la tindrà si fan una DUI", considera.

19:14 Rabell demana, "malgrat els greuges acumulats", donar una "última oportunitat al diàleg", i això passa per convocar eleccions i suspendre "ambigüitat" qualsevol declaració d'independència.

19:12 Intervé ara Lluís Rabell, president del grup parlamentari de CSQP, que demana "fer tot allò que estigui a les nostres mans" per evitar que se suspengui l'autogovern: "Som conscients de la dificultat que això suposa".

19:08 ÚLTIMA HORA El Consell de Garanties alerta que el 155 no permet destituir el Govern. L'òrgan consultiu avisa que el Senat no hauria d'autoritzar les mesures del govern espanyol contra l'autogovern de Catalunya amb "finalitat sancionadora". Per Isaac Meler i Roger Tugas.

19:06 El primer secretari dels socialistes reclama a Puigdemont que vagi divendres al Senat per "oferir sincerament diàleg polític".

19:05 Iceta insta de nou Puigdemont a convocar eleccions per evitar que s'activi el 155. "Si vostè vol, encara té divendres per decidir la convocatòria", afirma.

18:59 Iceta lamenta que Puigdemont no consultés al grups parlamentaris la seva decisió a l'hora de respondre el requeriment del govern espanyol sobre si s'havia declarat o no la independència. "Ningú pot dir que s'ha declarat la independència", constata.

18:56 Iceta afirma que la majoria independentista "vol parlar de l'article 155 però no vol parlar de les causes". "Vostè [Puigdemont] no hauria de ser aquí, hauria de ser al Senat", sosté.

18:54 Iceta adverteix de la fuga d'empreses de Catalunya: "Primer canvien la seu social, després l'alta direcció, després els serveis centrals, i després qui sap més. És millor que marxi aquest Govern que no pas que marxin les empreses".

18:52 El líder del PSC afirma que el "sí" a la independència no arriba al 50%: "Una minoria no pot imposar-se a la majoria, i menys en una decisió que requereix una majoria àmplia".

18:49 Iceta situa el focus del problema en el ple del 6 i 7 de setembre i consider que els seus drets com a diputat estan més ben protegits "en una cambra d'àmbit estatal" que no pas al Parlament.

18:46 Iceta, considera que les decisions del PP "no tenen perdó", però assegura que "no avançarem si no fem autocrítica".

18:44 Iceta assegura que el procés no ha fet avançar "ni un mil·limetre" el país i la societat.

18:42 Iceta diu que "entén la soledat" de Puigdemont a l'hora de decidir què fer i assegura que "aquesta legislatura ha estat un desastre absolut".

18:40 Òmnium celebra que Carles Puigdemont hagi fet "un pas endavant" per respondre al mandat democràtic de l'1-O. L'entitat sobiranista afegeix que diposita "tota la confiança" en el Parlament "perquè, en les properes hores, faci efectiva la voluntat de tots els catalans expressada a les urnes l'1-O".

18:40 Òmnium celebra que Carles Puigdemont hagi fet "un pas endavant" per respondre al mandat democràtic de l'1-O. L'entitat sobiranista afegeix que diposita "tota la confiança" en el Parlament "perquè, en les properes hores, faci efectiva la voluntat de tots els catalans expressada a les urnes l'1-O".

18:37 Torn ara pel líder del PSC, Miquel Iceta, que felicita el president per la "valentia": "Vostè té la clau d'acabar la legislatura preservant les institucions d'autogovern".