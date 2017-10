​Una empresa catalana, a un pas de patrocinar el Camp Nou

El FC Barcelona està a punt de tancar un acord rècord, per al club i per al món de l'esport en general, amb la multinacional farmacèutica catalana Grífols pel patrocini del futur Camp Nou, que passaria a dir-se Camp Nou Grífols, segons va avançar ahir El Club de la Mitjanit , el programa que emeten conjuntament Esports 3 i Catalunya Ràdio. Aquesta és la proposta més avançada que el Barça té sobre la taula i que es podria presentar en els propers dies.Les dues entitats preveuen signar un acord de patrocini per a 30 anys, el termini més llarg que ningú ha fixat mai en l'àmbit esportiu. Fins ara, el rècord el té el MetLife, l'estadi on juguen els New York Jets i els New York Giants de l'NFL, amb una xifra de 400 milions de dòlars per a 25 anys de patrocini.El programa no va revelar la quantitat de diners que contempla el contracte, però tot apunta que si és per a 30 anys podria superar els 400 milions de dòlars de MelLife. El Barça tenia previst ingressar 200 milions d'euros per aquest concepte, així que amb aquesta operació el club obtindria una quantitat inesperada i molt important de diners. Aquest tema serà tractat en una assemblea extraordinària durant el primer semestre del 2018.Grífols cotitza a l'índex de borsa Ibex-35 des de l'any 2008 i al Nasdaq des de 2011. De les empreses de l'Ibex-35 que operen a Catalunya és l'única que no ha traslladat la seu social fora del país a causa de la convulsa situació política. La farmacèutica està molt implantada als Estats Units.

