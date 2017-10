​Anonymous denuncia que la policia espanyola s’ha infiltrat al moviment hacktivista

El grup Anonymous ataca webs del govern espanyol en defensa de Catalunya

Anonymous Cataluña presume de haber hackeado la lista de telefonos privados del gobierno, veamos cuales ha hackeado. Hilo ⏬⏬ pic.twitter.com/x99cB0UzfX — Pablo Haro 🇪🇺 (@pabloharour) 23 d’octubre de 2017

Atac massiu contra el senat

Ataque masivo contra el Senado

Massive attack against Spanish Senate#OpCatalunya #FreeCatalonia pic.twitter.com/iaV7wU7lGl — Anonymous Catalonia (@anoncatalonia) 24 d’octubre de 2017

Ens volem corregir:

Aquest mails i telèfons no són del govern espanyol. Perdoneu el “fake new” https://t.co/d0FihDZhSI — Anonymous Catalonia (@anoncatalonia) 25 d’octubre de 2017

"Sabem que han entrat a la web anoncatalonia.tk. Primer des de Barcelona i després des de Madrid que podrien pertànyer a la Policia Nacional". Aquestes acusacions són en un text publicat a Pastebin i a la web d'AnonCatalonia Algú hauria creat aquest web-trampa per descobrir qui hi ha darrera del compte a Twitter @anoncatalonia . La trampa consistiria en crear un web totalment nou, sense cap visita i que no sortís a Google, i donar-la a conèixer només a la gent d'@anoncatalonia. El resultat: dues visites sospitoses de pertànyer a la Policia Nacional.Les persones que ho denuncien avisen que no estan "100% segures", però sí en una proporció raonable perquè, diuen, "tenim indicis que podria haver-hi agents de l'autoritat infiltrats que intenten desestabilitzar el moviment (Anonymous)".El compte a Twitter @anonCatalonia va sorgir fa pocs dies i en poc temps ha aconseguit més de 5.000 seguidors. Es dediquen bàsicament a informar de novetats dins la revolta digital #OpSaveCatalunya, però també proposen o fan noves accions.Abans d'ahir, AnonCatalonia van publicar un llistat que asseguraven que eren " mails i telèfons del govern espanyol hackejats i compartits ". Però aviat es va veure que no ho eren, que eren només telèfons i mails de gent normal i corrent, fet que ha provocat burles cap al moviment Anonymous a Catalunya.Segons els promotors de la denúncia contra @anonCatalonia -que formen part de l'entorn Anonymous- hi ha hagut diversos fets que han fet desconfiar en relació a aquest compte a Twitter, com ara l'intent de crear una base de dades de gent del moviment: "Poques hores després de la seva creació van contactar diversos comptes a Twitter per demanar-los contactes del moviment Anon".Un altre fet sospitós pels denunciats és que van "intentar tenir el control de les masses i van publicar una declaració "oficial" per parar els atacs el 27 d'octubre. I van anunciar un atac al Senat". El text acaba assegurant que "no volem fer acusacions directes contra ells, simplement hem considerat que algunes accions són una mica sospitoses i volíem compartir-ho".Per la seva banda, @anonCatalonia ha publicat una rectificació per la publicació del llistat de mails i telèfons i asseguren que és "culpa nostra, no vam fer recerca abans de publicar-ho. Culpa nostre i del compte que ho va publicar primer, que ara mateix no sé qui va ser". Sobre si tenien relació anterior amb Anonymous, afirmen aque "no tenim gaire cosa a veure amb Anonymous, els atacs del 21 van ser l'oportunitat i el moment d'obrir aquest compte".

