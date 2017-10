​El Govern facilita l'aterratge «virtual» d'empreses a Catalunya

16:50 Davant dels esdeveniments polítics que estan tenint lloc aquesta tarda, la Taula per la Democràcia ha decidit desconvocar les mobilitzacions previstes per avui dijous a les 19.00 hores davant dels ajuntaments de les capitals de comarca.

16:47 Puigdemont compareix a Palau per aclarir com resol l'atzucac del procés. El president de la Generalitat tenia previst fer una declaració institucional a les 13.30 hores, que primer s'ha ajornat una hora i després s'ha acabat traslladant a les 17.00 hores. Informa Oriol March.

16:39 L'ANC i Òmnium analitzaran la compareixença de Puigdemont en reunions extraordinàries. Les cúpules de les dues entitats es reuneixen per valorar la declaració del president de la Generalitat i els passos a seguir.

16:36 La junta de portaveus es reuneix per decidir si s'ajorna l'inici del ple del Parlament. La sessió segueix formalment convocada i podria començar a les sis de la tarda. Informa Sara González.



16:27 La Junta d'Òmnium està reunida ara mateix de manera extraordinària. Refermen el compromís de l'entitat amb la República i la llibertat de Catalunya i avancen que "escoltaran amb atenció" la compareixença de Puigdemont.

16:27 El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, veu "prematur" dir que la inestabilitat a Catalunya posa en risc l'Eurozona. Draghi segueix amb una "gran atenció" els darrers esdeveniments.

16:25 La junta de portaveus es reunirà a les 16.45 al Parlament per decidir si l'inici del ple s'ajorna a les sis de la tarda.

16:24 El PP es planteja ara paralitzar el 155 si hi ha eleccions. Els populars es plantegen acceptar l'esmena del PSOE que preveu la suspensió de l'article de la Constitució en cas que Puigdemont convoqui uns comicis.

16:01 VÍDEO La CUP proclama la República al ple de Tarragona. Els dos regidors han llegit una declaració, promoguda per l'Assemblea Pagesa, on asseguren que "les amenaces de l'Estat no ens fan por, ni ens generen incertesa". Aquesta acció simbòlica arriba després de conèixer el gir inesperat del procés català. Per Jonathan Oca.

16:00 ÚLTIMA HORA Puigdemont convoca Junqueras al Palau de la Generalitat. El president d'ERC ha assistit a l'executiva del partit en què s'ha decidit marxar del Govern si el president de la Generalitat no reconsidera la decisió de convocar eleccions.

15:44 Jordi Cuminal i Albert Batalla arriben al Parlament. Tots dos han anunciat públicament el seu desacord amb el gir en el full de ruta i la seva baixa de la formació.

15:23 El ple de Tarragona rebutja l'aplicació del 155 amb els vots del PSC. Els socialistes han consensuat un text, amb un acord de mínims, amb ERC, PDECat, CUP, ICV i Units per Avançar per denunciar aquesta mesura.

15:09 ÚLTIMA HORA ERC sortirà del Govern si Puigdemont convoca eleccions. L’executiva dels republicans ha acordat aquesta mesura davant l'enuig provocat per l'anunci dels comicis fet pel president català. Informa Ferran Casas.

14:45 ​Mig centenar de persones es concentren davant del PDECat per rebutjar unes eleccions. Els participants han llançat crits de "traïdors" i han increpat l'exconseller Jordi Baiget.

14:30 Més de 500 estudiants es manifesten a Tarragona amb crits contra PDECAT i el PP. La marxa ha acabat davant la seu d'Òmnium, on han llegit un manifest per reclamar l'alliberament de Cuixart i Sànchez. La URV xifra en un 60% el seguiment de la vaga.

14:23 ÚLTIMA HORA Puigdemont suspèn la compareixença a Palau i obre un nou escenari d'incertesa. El president de la Generalitat tenia previst fer una declaració institucional a les 13.30, que primer s'ha ajornat una hora i després s'ha descartat. Informa Oriol March.



14:21 El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, afirma que Europa no té "cap rol" en el "conflicte evident" entre Madrid i Barcelona. En una entrevista a la Ràdio i Televisió Portuguesa (RTP), Juncker afegeix que els catalans "no estan oprimits" per l'Estat.

14:11 La diputada de Junts pel Sí i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, respecta la decisió de Carles Puigdemont, però no la comparteix. "Necessito pair la situació i prendre les meves decisions personals", confessa en un tuit la també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. Respecto la decisió que ha pres el President però no la comparteixo.

Necessito pair la situació i prendre les meves decisions personals. — Neus Lloveras (@neuslloveras) 26 d’octubre de 2017

14:14 EN DIRECTE Els estudiants es concentren davant del Palau, on Puigdemont ha de comparèixer en uns minuts https://t.co/Yn8d69LEMq pic.twitter.com/5ApyKvwmN4 — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’octubre de 2017

14:03 Lluís Rabell, president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, considera que la decisió de Puigdemont "contribueix a evitar un escenari de confrontació" que podia fer perdre l'autogovern". "Decisió prudent del president", ha afirmat a Twitter. La decisió de Puigdemont contribueix a evitar un escenari de confrontació en què podíem perdre l'autogovern. Decisió prudent del President. — Lluís Rabell (@LluisRabell) October 26, 2017

14:11 El ple del Tribunal Constitucional inadmet a tràmit els recursos d'ERC i el PDECat contra el procediments d'aplicació de l'article 155 al Senat. El procediment a la cambra alta continua amb la sessió d'aquesta tarda.

13:59 Súmate crida a anar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir la República. "No accepten eleccions autonòmiques, teniu un mandat del poble català i heu de complir-lo", ha defensat l'entitat amb una piulada amb un missatge dirigit al Govern.

No aceptamos elecciones autonómicas,tenéis un mandato del pueblo catalán y debéis cumplirlo.Todos a Plaça Sant Jaume a exigir la República! — Súmate (@sumate_asoc) 26 d’octubre de 2017

13:52 El PP insisteix en l'aplicació del 155 tot i una possible convocatòria electoral. El vicepresident general de política autonòmica del PP, Javier Arenas, i el líder del PP català, Xavier García Albiol, afirmen que els tràmits per activar l'article de la Constitució continuen.

13:36 ÚLTIMA HORA S'ajorna la compareixença del president Carles Puigdemont fins a les 14.30.

13:37 El PP insisteix en l'aplicació del 155 tot i una possible convocatòria electoral, segons afirmen el líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, i el vicesecretari general de política autonòmica del partit, Javier Arenas.

13:21 El PSOE celebra la convocatòria d’eleccions i diu que el 155 no procedeix “ni política ni jurídicament”.

13:24 L'ANC analitzarà l'escenari electoral en un secretari nacional extraordinari. La cúpula de l'entitat es reunirà aquest dijous a les 19h, ja havent escoltat la compareixença de Puigdemont.

13:19 El paper clau d'Urkullu: mediador decisiu en el canvi de rumb de Puigdemont. El lehendakari conversa amb el president de la Generalitat en les hores decisives per fer de pont amb el govern espanyol.

13:17 El president del PNB, Andoni Ortuzar, compareixerà en roda de premsa des del Parlament basc un cop finalitzi la intervenció de Carles Puigdemont.

13:06 Antoni Castellà, portaveu polític de Demòcrates de Catalunya, contundent amb la decisió de convocar eleccions: "No era això. Decepció!". Malgrat estar exclosos dels òrgans d decisió hem estat lleials,no era això,no era això.Decepció[email protected] no donarem l’esquena al poble — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 26 d’octubre de 2017

13:01 Alguns comitès de defensa del territori, com el de Gràcia o el del Gòtic-Raval, convoquen una concentració ara davant la seu del PDECat. Arran també crida a mobilitzar-s'hi, però demana anar tant a la seu del PDECat com a la d'ERC.

12:50 Els estudiants pressionen Puigdemont: «República ja!». Els joves, mobilitzats inicialment per protestar contra el 155, es dirigiran al Palau per demanar al president de la Generalitat que no faci marxa enrere. Informa Isaac Meler.

12:40 La CUP segueix exigint a Carles Puigdemont la declaració d'independència. La líder "cupaire" a Barcelona, María José Lecha, exigeix al president que "proclami la República sense més dilació". Informa Jordi Bes. La líder de la CUP a Barcelona, María José Lecha, exigeix a @KRLS que "proclami la República sense més dilació". https://t.co/CIi7LyIad1 pic.twitter.com/h3csxuFDTp — NacióPolítica (@naciopolitica) 26 d’octubre de 2017

12:36 Les tres regidores de la CUP de Barcelona i han penjat una pancarta del balcó de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La CUP havia demanat al govern d'Ada Colau penjar la pancarta però l'alcaldessa no els havia respost encara i els "cupaires" han tirat pel dret. La CUP de Barcelona penja una pancarta al balcó de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics https://t.co/zt6ZuZlIxw pic.twitter.com/u4H42Ub9r8 — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’octubre de 2017

12:29 La pancarta per l'alliberament dels presos polítics ha durat escassos deu minuts a l'Ajuntament de Barcelona. Dos treballadors municipals l'han retirat davant la mirada de les tres regidores de la CUP. Informa Jordi Bes.