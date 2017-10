La balança es decanta per fer-ho

Dia de reunions ahir, que han seguit aquesta matinada i que segurament també tindran ben entretinguts polítics, periodistes i defensors d'interessos diversos com a mínim fins avui a les cinc a la tarda, hora en que està fixada l'inici del ple per tractar la resposta a l'article 155. El ple havia d'acabar en declaració d'independència, declaració i eleccions autonòmiques -abans que Rajoy assumeixi dissabte la potestat de convocar-les-, o senzillament eleccions autonòmiques. La primera de les opcions era la que s'imposava ahir al vespre a Palau després de la reunió del grup de Junts pel Sí i altres per perfilar la resposta. Llegiu la crònica de Roger Tugas, Joan Serra i Sara González. La CUP, des de la plaça de Sant Jaume, pressionava per fer-ho realitat gairebé a la mateixa hora que la comunitat educativa es defensava contra la intervenció del govern espanyol a desenes de municipis. Contra una convocatòria d'eleccions també s'ha posicionat ERC, que es recolza en una enquesta, que us hem avançat, i que posa el termòmetre a l'opinió pública després de l'anunci del 155. No us perdeu la informació de Roger Tugas.



El dia 10 d'octubre Puigdemont va deixar en suspens la declaració d'independència. Va decebre molta gent i va rebre algunes crítiques. Ja havia esperat una setmana més del que marcava la llei del referèndum, que establia que el ple de declaració s'havia de celebrar el dia 3. Atenia a les pressions de l'empresariat, del PDECat i d'alguns agents internacionals, com ara el president del Consell Europeu, Donald Tusk. Tots li deien que no proclamés la independència i que s'obriria un espai productiu de negociació o fins i tot alguna mediació. Tres setmanes després, Rajoy està decidit a suspendre l'autonomia al marge del que digui o faci Puigdemont, de la suposada reforma constitucional ja no se'n parla, i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han passat la desena nit a la presó. Incentius per fer una altra cosa no n'ha tingut.



Al Senat el president no es farà sentir. La sessió del Parlament es fa aquesta tarda perquè, finalment, Carles Puigdemont no serà avui al Senat. Presidència va decidir que, atès que Rajoy ja va anunciar ahir que passi el que passi el 155 s'aplicarà, ja no valia la pena ser a la cambra alta. Segurament el president ha perdut una oportunitat, encara que fos la última, d'explicar-se i ampliar suports a Espanya i també a Catalunya. Amb Rajoy, i els seus socis del PSOE i C's en aquesta "campanya catalana", és evident que no hi ha res a fer, però sí amb una part important de la societat espanyola a qui hauria arribat el seu missatge i que pot fer de dic contra l'autoritarisme. A Andalusia, per exemple, ahir un centenar d'intel·lectuals van presentar un manifest reclamant un referèndum pactat. La comissió al Senat farà avui els seus debats i demà es reunirà el ple.



#SócTV3CatRàdio. Els directors dels mitjans públics, TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies, Vicent Sanchis, Saül Gordillo i Marc Colomer, van fer ahir una roda de premsa a Sant Joan Despí contra la intervenció dels seus mitjans per part del govern espanyol si s'aplica l'article 155. Sens dubte que aquest serà un dels aspectes més sensibles, sobretot pel gran prestigi que tenen els mitjans públics catalans, també fora del país. Una bona prova és que la remuntada d'audiència d'aquests mesos a TV3 és gràcies als informatius i a la credibilitat que els ciutadans els donem en els moments clau, com ara l'atemptat del 17-A o el referèndum de l'1-O.



Res a veure, per cert, amb les grolleres manipulacions de TVE, on la intervenció del PP ha arribat al punt de crear una redacció paral·lela. El recent informe del seu Consell d'Informatius sobre el tractament de la situació a Catalunya és demolidor. La comparació no excusa qualsevol error els mitjans catalans, però sí que fa més escandalosa la intervenció de Rajoy. Aquí us deixo la crònica que va fer Isaac Meler de l'acte a l'estudi 1 de TV3 i un informe en exclusiva que ha preparat la CCMA i que n'avala la pluralitat amb dades, l'entrevista al cap d'informatius de la cadena, David Bassa, que recollia Jaume Ventura, i l'article sobre "la nostra" a la secció "Filiprim", d'anàlisi de mitjans i societat, que va fer Toni Vall.





Vist i llegit



El filòsof Josep Ramoneda, membre del consell editorial de l'Ara i un dels seus columnistes de capçalera, escrivia ahir Abans que arribi l'hora sòrdida en què insistia en la necessitat que Carles Puigdemont convoqui ja eleccions autonòmiques. Segons ell, ho hauria d'haver fet abans del dur discurs del rei Felip VI hores després de l'1-O, perquè era ja evident "que l'estratègia sobiranista havia tocat sostre i calia frenar i convocar eleccions". Per ell, la convocatòria electoral, malgrat que plantejada en termes de derrota de l'independentisme, és la forma "més viable -que no segura- d'impedir l'ocupació".





El passadís



Ahir la Plataforma per la Llengua es va entrevistar a Estrasburg amb l'eurodiputada Ana Gomes, socialista portuguesa. Es una persona que sol desmarcar-se de les posicions més oficials dels grans grups. Gomes coneix la realitat catalana i es va mostrar crítica amb l'actuació policial de l'1-O. La sorpresa va venir pel fet que abans que els membres de la delegació comencessin a parlar de la problemàtica de la Llengua, Gomes se'ls va avançar fent preguntes sobre la situació política. L'eurodiputada va exhibir preocupació per la situació a Espanya i va ser crítica amb el govern de Rajoy.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1905, Suècia va reconèixer la independència de Noruega, que se n'havia independitzat en exercici del seu dret a l'autodeterminació després que el 1814 quedés incorporada a la corona sueca malgrat que amb un elevat autogovern. El noruecs es van declarar independents unilateralment el juny de 1905 i això va fer que els suecs els declaressin en rebel·lia (oi que us recorda alguna cosa?). El pols va acabar amb al convocatòria d'un referèndum pactat a l'agost, que el "sí" va guanyar per una majoria amplíssima. Al setembre es va negociar el repartiment d'actius i passius i els termes de la dissolució de la unió, que a l'octubre el parlament noruec primer i el suec després van ratificar donant peu a la renúncia a la corona de Noruega per part del rei de Suècia. Aquest documental us permetrà atansar-vos al país escandinau.





L'aniversari



El 26 d'octubre de 1916 naixia a Jarnac, a França, el polític francès François Mitterrand, que va morir a París el 1996. Mitterrand, de militància socialista, va ser president de la república entre 1981 i 1995. Aquest advocat, que de jove va militar a l'extrema dreta catòlica i va col·laborar amb el govern filonazi de Vichy, va formar després part de la resistència i amb el triomf aliat va entrar a formar part del govern del general De Gaulle. El 1950 ja era ministre i el 1971 el van triar líder dels socialistes francesos malgrat que tenia un tarannà conservador en molts aspectes. El seu mandat, contradictori en alguns aspectes, va estar marcat pel la Guerra Freda, la caiguda del Mur de Berlín i el creixement econòmic de França, que es va situar com una de les potències capdavanteres d'Europa. Quan va morir, l'Informe Semanal de TVE en va fer aquest reportatge.

Ferran Casas i Manresa

