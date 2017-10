El Port treu a concurs l'ampliació del moll dels creuers sense l'aval de Colau

Farem el possible per aturar nova terminal creuers, contra massificació turística i contaminació #NovaTerminalNO

Terminal de Creuers del Port de Barcelona. Foto: Adrià Costa

El Port de Barcelona ha aprovat aquest dimecres en el Consell d'Administració l'inici de la licitació de l'ampliació del moll Adossat amb un pressupost de 39 milions d'euros. L'actuació és un pas previ necessari de cara a poder autoritzar la construcció de la nova terminal que ha demanat MSC Cruceros . Tot i que el Consell d'Administració ha donat el vistiplau a treure a concurs l'ampliació del moll Adossat, ho ha fet sense el vistiplau de l'Ajuntament de Barcelona perquè el govern d'Ada Colau s'oposa a aquest projecte. Tampoc l'avala l'Ajuntament del Prat.L'expansió del moll és part de les actuacions previstes de l'ampliació del Port. En concret, correspon al desenvolupament de molls previst al llarg del dic de l'Est i permetrà, en un futur, la construcció de noves terminals de ferris i de creuers. Un cop acabada la tramitació, l'obra podria començar en sis mesos, o sigui a la primavera, i s'executarà en 19 mesos, segons ha informat el Port. Fonts de l'Autoritat Portuària (APB) recorden que MSC Cruceros va demanar autorització per construir la seva terminal, però encara no s'ha admès a tràmit.La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha reclamat al Govern que no aprovi la concessió de l'ampliació del moll Adossat amb el PP, amb qui té majoria al consell d'administració a través de Ports de l'Estat, i "d'esquena a la ciutat". Després que el consell hagi donat llum verda a l'inici de la licitació, Sanz ha subratllat que el moment clau serà la concessió de les obres, i en aquest punt ha rebutjat que s'aprofiti per fer una nova terminal de creuers "per la porta del darrere", segons ha informat l'ACN."Tenim sis terminals, una en construcció nova. Amb el que hi ha podem donar cobertura a les necessitats de totes les empreses, però no hi ha necessitat de créixer, perquè així ens ho estan demanant els veïns en tots els consells de barri", ha argumentat. Sanz ha votat en contra de l'inici de la licitació juntament amb l'alcalde del Prat de Llobregat, Luis Tejedor. En el darrer consell d'administració del setembre, els dos ajuntaments havien aconseguit retirar aquest punt de l'ordre del dia, però en aquesta ocasió sí que s'ha votat.Diverses entitats veïnals i d'ecologistes han iniciat un front comú en contra de la terminal de MSC Cruceros, s'han concentrat coincidint amb el consell del Port i han fet públic un manifest al qual s'ha adherit BComú. Asseguren que aquesta infraestructura suposaria que s'assoleixin els 5 milions de creueristes en el 2021, segons les tendències actuals de creixement del Port. Aquest nombre implicaria un increment del 90% en relació al 2016, quan van ser 2,68 milions. No obstant això, el Port assegura que en el pla estratègic es preveu que en el 2021 hi haurà uns 3 milions de creueristes.S'oposen a la terminal l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), que agrupa entitats crítiques amb el model de creixement turístic; la Federació d'Associacions de Veïns (FAVB), la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i Ecologistes en Acció. A més de reclamar que la terminal no es faci, exigeixen que la Generalitat recuperi les competències en la gestió del Port, i que sigui la ciutat qui defineixi les polítiques turístiques de gran impacte en comptes de l'Autoritat Portuària (APB), que depèn del Ministeri de Foment i que és "visiblement aliena als interessos del territori i la població", defensen en un comunicat Argumenten que "Barcelona pateix les conseqüències cada cop més greus del monocultiu turístic", i que en el cas de la indústria dels creuers "intensifica el desembarcament de grans masses de turistes que literalment col·lapsen diferents zones de la ciutat". A més, critiquen el funcionament d'aquesta indústria, de la qual destaquen que està controlada pels grans capitals i empreses d'inversió internacional que busquen "l'increment de beneficis a curt termini i l'externalització dels costos", subratllen.A més de la massificació, les entitats tenen un altre argument per oposar-se als creuers: la contaminació. Adverteixen que "un dels principals impactes dels creuers són les elevades emissions de contaminants a l'atmosfera", que concreten en diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules en suspensió (PM10, PM2,5 i ultrafines, "altament cancerígenes", subratllen) i altres hidrocarburs perillosos. Avisen que la contaminació deriva de l'ús d'un fueloil pensant "100 vegades més tòxic" que el dièsel que empren cotxes i camions.El Port de Barcelona ja té mitja dotzena de terminals de creuers en funcionament. Al Moll Adossat, on s'hauria d'ubicar la que rebutgen les entitats, n'hi ha quatre i està en construcció una cinquena. Al Moll de Barcelona, on hi ha el World Trade Center, n'hi ha dues més de més petites (l'estació marítima nord i sud). Quan hi ha "overbooking", també es poden amarrar creuers en altres espais del Port.La de MSC Cruceros seria la novena si el Port li acaba donant el permís. La naviliera italiana ja ha demanat la concessió per un termini de 30 anys. Hi invertirà 50 milions d'euros i l'obra s'encarregarà a l'arquitecte Ricardo Bofill. La companyia proposa que bona part dels creueristes que actualment només fan una escala d'un dia a la ciutat puguin esdevenir passatgers de port base, aquells que inicien i finalitzen el creuer a la capital catalana, gràcies a les instal·lacions que oferirà la nova terminal, que entraria en funcionament en el 2021.

