​Condemnat a 56 anys de presó «el violador del cúter»

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 56 anys i 5 mesos de presó l'home conegut com a "violador del cúter" per quatre delictes d'agressió sexual i dos de robatori amb violència. La secció 10 de l'Audiència també li ha imposat una indemnització de 70.000 euros per a tres de les víctimes per danys morals i ordres d'allunyament i prohibició de comunicació amb elles. El tribunal considera provat que Diego Nicolás R.C. va cometre 4 delictes sexuals a la ciutat de Barcelona entre els anys 2013 i 2015. Les víctimes són dues menors de 14 anys, una noia de 27 i una altra de 21.Segons recull la sentència, la primera agressió sexual es va produir el 25 de juliol del 2013 a una noia de 21 anys. Les altres tres van tenir lloc el 3 de setembre del 2013, a una menor de 14 anys, l'1 de gener del 2014, a una jove de 27 anys, i el 15 de setembre del 2015, a una altra menor de 14 anys. El condemnat va atacar tres de les víctimes al portal de casa seva i una altra quan entrava al jardí del seu domicili i en algun cas va fer servir un cúter per amenaçar-les.L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'acusat a 49 anys de presó per les quatre agressions sexuals i a set anys i quatre mesos més pels dos delictes de robatori amb intimidació a dues de les víctimes. A més, també li ha imposat ordres d'allunyament d'entre 20 i 23 anys per a cadascuna de les víctimes, així com la prohibició de comunicar-s'hi. La sentència també inclou 10 anys de llibertat vigilada un cop surti en llibertat.El tribunal també ha condemnat l'acusat a indemnitzar una de les víctimes amb 30.000 euros i dues més amb 20.000 euros per danys morals. Una quarta víctima no va demanar cap indemnització.

