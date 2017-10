​L'Ajuntament i el Barça sumen esforços per millorar el civisme els dies de partit

L'Ajuntament de Barcelona i el Barça han engegat una sèrie de mesures per millorar el civisme els dies de partit, en resposta també a una demanda històrica veïnal sobre les molèsties per soroll, actituds irrespectuoses i brutícia que es produeixen especialment quan l'equip juga al Camp Nou i s'aglomeren milers de persones. La principal acció consisteix en una campanya de comunicació en català, castellà i en anglès que es materialitzarà en diferents suports: banderoles, cartells i especialment un espot que es projectarà als videomarcadors de l'estadi.El club també farà pedagogia en els contactes que té amb els socis. A més, el Barça instal·larà urinaris mòbils a la zona dels Jardins de Bacardí, una zona on els veïns denunciaven més brutícia, i s'incrementen també els serveis de neteja: buidatge de papereres i més escombrat i reg.Per part de l'Ajuntament s'està estudiant com minimitzar les alteracions de mobilitat, és a dir, com evitar talls de trànsit i alteracions a les línies de bus i com millorar la circulació per Travessera de les Corts i els seus entorns. Cal tenir en compte que hi ha una mitjana de 70.000 aficionats que surten alhora del camp.Els Mossos també posen especial atenció per evitar actituds incíviques de grups ultres, com per exemple el control d'ús de bengales a l'espai públic.Aquestes mesures són el resultat de les reflexions de la Taula de Convivència que es va crear el passat mes de febrer i que agrupa els diferents actors afectats: Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, TMB, Servei de Gestió de Conflictes, el districte, el Barça i entitats veïnals.El portaveu del club, Josep Vives, ha subratllat que el Barça se sent profundament barceloní i també profundament veí de les Corts, i és conscient de les disfuncions que genera especialment quan hi ha partit. En aquest sentit, ha defensat que ser del Barça és "ser cívic" i "qui no es comporti així no és del Barça". També ha destacat que el fet que la campanya estigui en tres idiomes busca també adreçar-se a les persones que visiten el Camp Nou des d'altres països.Eduard Català, un dels veïns de l'entorn català, ha celebrat aquestes mesures i ha dit que espera que aquesta campanya no s'interrompi quan s'acaba la temporada de futbol. "El que tu fas és la imatge del teu equip. Si tu molestes, tothom diu que és el teu equip el que ha molestat", ha argumentat.El regidor de les Corts, Agustí Colom, ha remarcat la importància de la feina que ha fet la Taula de Convivència i ha subratllat que això se suma a una primera intervenció sobre el transport públic, que el Barça contribueix a pagar quan s'allarga el seu horari en dies de partit.Pel que fa a la modificació del Pla General Metropolità que permetrà la construcció del nou Espai Barça, Colom ha apuntat que el període d'exposició pública acaba el 15 de novembre, i ha dit que tot apunta que tot el tràmit administratiu permetrà que les obres comencin l'estiu del 2018, tal com vol el club. Tot i això, ha recordat que primer cal veure les al·legacions que es presenten i comptar amb el suport suficient del consistori per tirar endavant la modificació.Igualment, Vives ha indicat que l'estiu és la millor època per fer obres perquè és quan es pot treballar de forma més intensa, ja que no hi ha competició.

