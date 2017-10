Detingut a Santa Coloma de Gramenet un campió europeu d'atletisme en una operació antidopatge

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres a Santa Coloma de Gramenet l'atleta Ilias Fifa, que va ser campió europeu dels 5.000 metres el 2016 a Amsterdam, en el marc d'una operació antidopatge ordenada pel jutjat d'instrucció número 4 de Mataró. En concret, el jutjat ha ordenat deu escorcolls en domicilis de Catalunya i de la resta de l'Estat, entre els quals n'hi ha hagut un a Santa Coloma de Gramenet, on s'ha detingut Fifa.Segons fonts de la investigació, de moment a Catalunya hi ha hagut dues detencions, tot i que es preveu que n'hi hagi més. També hi ha escorcolls a Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat, Arenys de Mar, Guadalajara i València, segons ha informat el TSJC.La causa, declarada secreta, està oberta per un delicte contra la salut pública per utilització de medicaments amb greu perill per a la salut. El jutjat d'instrucció número 4 de Mataró té oberta la causa des del mes de juny com a conseqüència d'una denúncia presentada per la policia espanyola.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)