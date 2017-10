Arriba la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya

L'Arc de Triomf, escenari de la Mostra de Vins i Caves. Foto: Departament d'Agricultura

La Mostra de Vins i Caves de Catalunya arriba aquest any a la seva 37a edició amb una oferta molt completa per descobrir els vins i caves catalans que participen en la Mostra, que organitza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).La cita, que tradicionalment coincidia amb les Festes de la Mercè, es passa a celebrar enguany del 27 al 29 d’octubre, mantenint la seva ubicació habitual, al passeig Lluís Companys de Barcelona, a la zona de l’Arc de Triomf.La Mostra de Vins i Caves de Catalunya és un aparador dels nous productes de les Denominacions d’Origen catalanes i, alhora, una forma interessant d’introduir nous amants en la cultura del vi. Tradició i innovació coincideixen en l’esdeveniment on s’aplega més varietat de cellers i vins en una proposta que inclou també la difusió de l’oferta enoturística catalana. I és que el vi, a més de ser un producte històric de Catalunya, amaga mons plens de saviesa que a la Mostra es poden descobrir: des del món de la vinya, on l’agricultor cuida i mima els seus ceps, passant pel celler, on les botes fermenten el most, els laboratoris, on els enòlegs investiguen les millors mescles, els elaboradors, que creen els millors productes, i, finalment, els que dissenyen les ampolles i les etiquetes per crear una molt bona imatge del vi, corresponent a la seva història i a la seva qualitat.La varietat de paisatges de vinya i celler que descobrim són la petjada de les formes de vida econòmica i social que s’han viscut al nostre país al llarg de segles. Aquesta Catalunya vitivinícola que hem heretat dels nostres avis és també una projecció de futur. Les inversions en la millora dels cellers, la compra de maquinària, l’aplicació de noves tècniques de conreu i d’elaboració i la selecció de material vegetal han sigut, i són, un constant en la vida d’una vinya i d’un celler. Avui, el panorama que se’ns ofereix és el d’un sector modern, dinàmic, preocupat per continuar oferint productes nous, interessat en la conservació del patrimoni vitivinícola autòcton. Un sector, en definitiva, competitiu, capaç d’afrontar els reptes de futur.A aquesta gran oferta vinícola, l’organització de la Mostra suma una altra oferta, l’alimentària, que acompanya el tast amb una proposta de productes de proximitat. A més, la col·laboració entre l’organització de la Mostra i Turisme de Catalunya permetrà que els visitants coneguin l’oferta enoturística del nostre país. De fet, la Mostra és una de les fires populars més consolidades i compta amb una gran afluència de públic.Els vins icona dels cellers participants en la Mostra tenen un lloc reservat a l’Espai Selecció, una zona per tastar i gaudir de grans vins en un entorn propici a la descoberta dels matisos. L’Espai Selecció manté l’accés diferenciat, per preservar l’ambientació adequada que requereixen aquests vins singulars. Com en els últims anys, hi haurà una iniciativa solidària a benefici de Verema Solidària.A més de l’itinerari lliure de degustacions de vins oferts pels diferents cellers, els assistents podran aprendre i aprofundir en la cultura del vi gràcies al programa de presentacions i tasts guiats que tindran lloc a les dues sales de tast habilitades a la Mostra.Amb l’objectiu de seguir promocionant les nostres DO i els seus vins, la Mostra coincidirà amb la celebració, aquella setmana, de la iniciativa Hotels amb DO, per sumar sinergies i iniciar d’aquesta manera una setmana del vi català a la capital catalana. Del 23 al 29 d’octubre, vint-i-quatre hotels emblemàtics i amb història de Barcelona oferiran, per sisè any consecutiu, tastos de vins amb denominació d’origen catalana en els seus espais més íntims i inspiradors.Als Hotels amb DO es descobriran els principis bàsics i alguns consells pràctics del món del vi, es donaran a conèixer les dotze DO catalanes i es tastaran grans vins catalans en un ambient únic i exclusiu! Tots els participants seran obsequiats amb una invitació per a la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)