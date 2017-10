Els suplents del Barça encarrilen el pas a vuitens de final de la Copa del Rei (0-3)

El gol de Paco Alcacer a centro de Deulofeu sobre el final de la primera parte: pic.twitter.com/hVbGBGnLgF — Barça Honduras (@Barcelona_HND) 24 d’octubre de 2017

¡¡Juadadón de Deulo para el 2-1!! pic.twitter.com/U7Vj0ehM2A — Barça Honduras (@Barcelona_HND) 24 d’octubre de 2017

Així estava previst i així ha sigut. El Futbol Club Barcelona ha encarrilat el pas a vuitens de final de la Copa del Rei en el partit d'anada. El matx del Camp Nou serà, presumiblement, un pur tràmit. El conjunt blaugrana, amb moltes rotacions, s'ha imposat per zero gols a tres al Múrcia. Els titulars han pogut descansar i els suplents han tingut l'oportunitat de reivindicar-se.El Barça ha començat el partit amb un ritme alt i dominant el joc tot i que sense opcions clares de gol. La primera ocasió, de fet, ha estat pel conjunt local. El Múrcia ha encadenant una jugada perillosa dins l'àrea de Cillessen que ha estat a punt de culminar el central Orfila. La rèplica blaugrana ha vingut de la mà de Vermaelen, amb una clara rematada a menys d'un metre de la porteria que el central belga no ha estat capaç de transformar en gol.Els de Valverde han dominat la pilota al llarg de tota la primera part, però els murcians han plantat cara. En els primers 45 minuts, els dos equips han protagonitzat anades i vingudes amb un ritme molt intens. Tot i els esforços del Múrcia, el Barça ha fet una passa endavant en els darrers minuts abans d'enfilar cap als vestidors i ha aconseguit desequilibrar la balança. El primer tastet d'aquesta accelerada final ha sigut una doble ocasió d'Alcácer i Suárez que Santomé ha salvat sota pals.Dos minuts després, ja a les acaballes del primer període, ha arribat el gol. Alcácer no ha perdonat en la seva segona oportunitat i, amb un bon remat de cap a centrada de Deulofeu, ha obert la llauna. 1-0 i descans. Abans, Lucas Digne havia protagonitzat l'anècdota del partit. El lateral francès s'ha hagut de treure l'aliança a mig matx per, segons sembla, ordre de l'àrbitre.Dues meitats antagòniques. El Múrcia ha començat la segona part amb el mateix ímpetu que la primera. El conjunt local s'ha buidat i ha intentat posar molta intensitat en el joc. Tot i això, el Barça ha fet el segon molt ràpid, en el minut 52, i ha enviat a norris els plans de José Maria Salmerón. Deulofeu ha marcat un autèntic golàs en una jugada individual elèctrica i letal. L'extrem se n'ha anat de tres amb dos retalls i ha definit per sota les cames del porter.A partir d'aquí, els de Valverde han fet forat i els murcians han començat a notar l'immens esforç de la primera part. Dos minuts després del gol de Deulofeu, el fitxatge del Barça B Arnaiz, que debutava avui amb el primer equip, ha fet el tercer amb un xut potent i sec des de la frontal de l'àrea.El Barça ha agafat clarament la batuta del partit i ha tancat el Múrcia a darrere, que ha mogut cel i terra per evitar la golejada. En una expedició fugaç, els de segona divisió B han pogut retallar distàncies en el marcador, però Cillessen ho ha impedit amb una triple aturada. El porter blaugrana -avui vestit de negre- ha tornat a frustrar els plans dels murcians, a pocs minuts pel final, amb una bona estirada en un mà a mà amb Elady.

