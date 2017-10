La cultura del vi i la passió pel cinema, una unió que esclata amb el Most

És l'únic festival de cinema del vi a Catalunya i dels pocs, amb aquesta dimensió i qualitat, a Europa. Després de set edicions, el Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava , arriba aquest novembre per seguir oferint una extensa degustació –en tots els sentits possibles– de films. Hi trobem llargmetratges, curts i documentals, maridats amb activitats que sempre giren al voltant de la cultura enològica. Un luxe pel paladar i també per l'intel·lecte, demostrant que "la cultura del vi" és ben viva i tot un factor a reivindicar.La setena edició tindrà lloc del 2 al 12 de novembre a diferents espais del Penedès i del Priorat, amb cinc títols d’estrena a Catalunya a la secció Gran Reserva, amb 38 films de temàtica vitivinícola competint a la secció Collita i 22 curtmetratges a Brot. Se sumen a aquestes seccions l’aposta enoturística de la secció de Cinema als Cellers i el Mini Most per al públic infantil, projeccions que aniran acompanyades pel segell llatinoamericà de la cultura del vi d’Uruguai, país convidat de la present edició.Gran Reserva, la selecció de preestrenes de pes encarregades d’obrir i tancar el festival, constarà de cinc títols. La pel·lícula inaugural del Most 2017, el dijous 2 a l’Auditori Municipal de Vilafranca, serà Happy End, de Michael Haneke, fina sàtira de la burgesia centreeuropea de la mà del prestigiós director austríac. La secció, amb passis els dies 5, 10 i 11 de novembre, prové exclusivament de França, amb Dos mujeres, de Martin Provost i amb Catherine Deneuve i Catherine Frot; C’est la vie, dirigit pels realitzadors d’Intocable Eric Toledano i Olivier Nakache i el biopic musical Django, d’Etienne Comar.Per acabar, a la cloenda del diumenge 12 de novembre, també a l’Auditori Municipal de Vilafranca, tindrà lloc l’estrena catalana de Tierra firme, d’un dels directors del moment: Carlos Marqués-Marcet. Després de 10.000 km, Marqués-Marcet torna a la gran pantalla amb un film rodat a Londres i protagonitzat per Oona Chaplin, David Verdaguer i Natalia Tena. Totes les sessions estaran acompanyades de vins selectes i formatges.Collita 2017, secció centrada exclusivament en temàtiques enològiques, compta amb 12 sessions de llargmetratges o migmetratges provinents de 15 països tan diversos com Xile, Portugal, Estats Units o Sèrbia. Entre tots els films, obres com El duelo del vino, de l’argentí Nicolás Carreras; el documental britànic Sour Grapes, dels cineastes Jerry Rothwell i Reuben Atlas, sobre el cas de falsificació de vins de luxe descobert el 2012 a Califòrnia; o Saving Wine (Le vin en ebullition), de Philippe Prieto i Samuel Toutain, que es veurà a la gala del vi i que parla sobre les mesures que han pres alguns viticultors francesos contra el canvi climàtic.Brot és la secció de competició de curtmetratges de producció catalana i espanyola, enguany són 22 treballs –seleccionats d’entre 296 presentats– més 4 provinents del país convidat, Uruguai. En aquest sentit, l’Uruguai, els seus vins i Charlie Arturaola són els convidats d’enguany, en un seguit d'actes que se celebraran entre el 3 i el 5 de novembre. Per una banda, amb la pel·lícula El duelo del vino, protagonitzada per Arturaola i presentada per ell mateix. També serà protagonista d'un tast de vins de l’Uruguai de la mà del reconegut sommelier, els dies 3 i 4 de novembre, i la presentació al VINSEUM del projecte de cooperació Penedès–Uruguai, amb posterior asado popular, a la Plaça Jaume I de Vilafranca.El diumenge 12 també tindrà lloc el Mini Most, sessió de curtmetratges infantils en col·laboració amb el festival Filmets de Badalona, i al llarg de la setmana hi haurà vàries sessions de Most a les Escoles, Most als Cellers o Most als Municipis, tot plegat amb la vocació d’estendre la programació del festival a diferents espais, poblacions i públics.El Most Festival és organitzat pel Vinseum (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) i el Cineclub Vilafranca, amb el suport d’INCAVI i de les denominacions d’origen catalanes D.O. Penedès, D.O. Cava, D.O. Montsant i D.O.Q. Priorat.

