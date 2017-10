Laura Orgué es proclama campiona de la Copa del Món del quilòmetre vertical

Laura Orgué en una imatge de la passada edició del Kilòmetre Vertical de The Rut, en el qual va aconseguir la victòria. Foto: Foto: RSM Spain / Albert Jorquera

Després d'aconseguir la segona plaça a la Copa del Món de Sky Classic de les Run Skyrunner World Series, Laura Orgué s'ha imposat en la primera edició del Vertical Kilometer World Circuit, spin-off de les Skyrunner World Series. La competició és una versió renovada de les Vertical Series, que Orgué havia guanyat en quatre ocasions, i arrencava aquest any amb l'objectiu de donar més visibilitat i rellevància a una disciplina amb personalitat pròpia. Així, l'atleta de Salomon compta ja amb cinc títols de Copa del Món de Quilòmetre Vertical al seu palmarès, sumant el d'aquest 2017 al Vertical Kilometer® World Circuit als aconseguits en les Vertical Series el 2012, 2013, 2014 i 2015.Venia d'una setmana molt dura física i mentalment, després del dur revés sofert a Limone, on tenia a tir el títol mundial de Skyrace i se li va escapar de la pitjor de les maneres. Però malgrat això i també malgrat el cansament acumulat, l'atleta de l'equip Salomon i d'RSM Spain es va buidar, va donar tot el que li quedava, i avui és la flamant campiona del món de kilòmetre vertical. I ho ha aconseguit per sisè any consecutiu, cosa que ningú més pot dir.El Circuit Mundial Kilòmetre Vertical de la International Skyrunning Federation (ISF) disputava la seva última cita aquest cap de setmana en terres suïsses, a La Fully, que havia preparat per a l'ocasió una prova exigent: el recorregut començava per un paisatge de vinyers típics de la regió del Valais, per després entrar en zona boscosa i finalitzar a l'antiga xarxa d'un tren cremallera amb un pendent mitjà de més del 50%. Amb sortida des de Belle Usine (+500 m) i final en Garettes (+1.500 m), exactament 1.000 m de desnivell positiu en un recorregut directe de 1.920 m. La francesa Christel Dewalle, amb un temps de 35'10.47, es va portar la victòria, mentre que l'atleta de RSM Spain aconseguia una quarta plaça que valia el seu lloc en or, ja que li garantia els punts necessaris per aconseguir el títol mundial a molt poca distància de la suïssa Victoria Kreuzer, segona a La Fully i que ha quedat solament a unes dècimes d'Orgué. Amb tot, Orgué ha aconseguit revalidar per sisena vegada consecutiva el títol de la Copa del Món del kilòmetre vertical. La temporada passada havia quedat segona però la ISF va sancionar a la francesa Christel Dewalle per dopatge i la va desposseir del seu títol."Aquesta setmana ha estat molt dura física i mentalment després de la decepció de la setmana passada a Limone", explica Orgué. "Però aquesta vegada sí que ho he aconseguit. No he fet una gran carrera perquè a aquestes alçades de la temporada em trobo molt cansada, però he sortit disposada a donar-ho tot. He aconseguit quedar quarta, cosa que m'ha valgut la victòria en la classificació general a molt poca distància de la segona. Estic molt feliç d'haver acabat primera i també d'haver finalitzat la temporada perquè sento que el meu cos ho necessita", afegeix l'atleta de RSM Spain que ara es prendrà un merescut descans abans d'afrontar una temporada d'hivern que segur serà igual d'emocionant.1. Laura Orgué (RSM SPAIN) 554 punts2. Victoria Kreuzer (SUI) 553.2 punts3. Stephanie Jiménez (ITA) 456.4 punts

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)