​La transformació de la Model preveu 150 habitatges públics de lloguer assequible

El plànol de les actuacions d'aquest mandat a la Model. Foto: Ajuntament de Barcelona

Els usos i equipaments de l'espai deixat per l'antiga presó Model comencen a concretar-se. El govern municipal vol construir 150 habitatges nous de lloguer assequible per donar resposta a la demanda dels habitants de l'Eixample Esquerre els quals, en els darrers anys, han hagut de marxar per l'elevat encariment dels habitatges a la zona.Però el pla d'usos, una versió actualitzada del Pla Director del 2009 feta durant el mandat del PSC, contempla també crear més de 14.000 metres quadrats d'espai verd i fer efectiu La Model Espai Memorial, un centre d'interpretació sobre els moviments socials i la lluita contra repressió d'abast universal.El calendari previst fixa el 2018 com a tret de sortida dels usos provisionals i, especialment, de la posada en marxa del procés participatiu per recollir propostes. Aquestes es posarien sobre paper durant el 2019 per tal que, l'any 2020, comencessin les obres.Així ho han detallat aquest dilluns en roda de premsa la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, acompanyada de la regidora de l'Eixample, Montserrat Ballarín i el Comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes. Sanz ha destacat que el de la Model és un dels projectes de transformació urbanística més ambiciosos que viurà Barcelona, que ja d'entrada comptarà amb una injecció pressupostària de gairebé 5 milions d'euros durant aquest mandat, que s'esgota en el 2019.Fins al desembre d'enguany es destinaran 500.000 euros per garantir els estudis i treballs tècnics necessaris sobre la seguretat del recinte en els seus usos immediats i també dels primers estudis tècnics que han de permetre abordar l'actualització del Pla Director.A partir de gener de 2018, s'afrontarà l'ocupació immediata de la Model, en què es començaran a obrir espais a la ciutadania. Entre aquests, la cantonada del recinte del carrer Nicaragua amb Rosselló, que se sotmetrà a una urbanització provisional, com l'antic edifici de tallers ubicat també a Nicaragua. També s'adequarà la planta baixa de l'edifici d'accés al carrer Entença, que serà utilitzable el segon trimestre de l'any. A aquest conjunt d'espais, se suma l'escola de Primària Eixample I, en funcionament des de setembre de 2017 en instal·lacions provisionals i situada a la confluència dels carrers de Rosselló i Entença.El 2019 serà l'any de recollida de propostes, decidir usos i redactar projectes i comptarà amb un pressupost d'1,4 milions d'euros. L'any 2020 serà l'any de les primeres, que compten amb una dotació inicial de 3 milions d'euros. El compromís municipal és dotar adequadament totes i cadascuna de les etapes en funció de les seves necessitats. Durant la primera etapa, la despesa serà la vinculada a la recepció de l'edifici i redacció d'estudis. La segona etapa vindrà marcada per la necessitat d'invertir en obres d'adequació d'espais, seguint la voluntat d'obrir l'espai a l'ús públic al més aviat possible. I, finalment, la tercera etapa serà la de les grans inversions en equipaments i urbanitzacions definitives.Davant un dels nous projectes urbanístics més complexos a la ciutat, amb finalitats multifuncionals, diverses etapes i tràmits encara per tancar, l'Ajuntament de Barcelona ha concebut la transformació sobre quatre grans eixos. El primer, el "verd", amb un nou espai obert i "pulmó" per a l'Eixample. Sumaria, com a mínim, 14.000 m², més que una illa de l'Eixample.El segon i també esperat, el de l"habitatge", amb 150 pisos de lloguer assequible destinat a la gent del barri, pressionada en els darrers anys per a la revalorització de la zona i el conseqüent encariment dels pisos. El govern municipal vol posar fre a la gentrificació al veïnat amb aquests habitatges públics.El tercer eix és la posada en marxa d'equipaments de proximitat, una altra mancança a la zona llargament reivindicada. La veu dels veïns i de les entitats serà decisiva i "base" per a la planificació d'usos i espais al voltant de la Model.Finalment, el projecte també pivota entorn "la memòria i el patrimoni". El rerefons històric del recinte es vol aprofitar i reivindicar i, per aquest motiu, s'hi crearà La Model Espai Memorial, que vol esdevenir un centre d'interpretació de la "repressió i els moviments socials" a nivell "universal", tal com ha explicat el Comissionat Ricard Vinyes. L'objectiu és ser un "espai permanent d'exposicions temporals" que estarà constituït per un "ateneu d'entitats" i on també tindrà cabuda el debat. A més, s'hi preveu un centre de documentació sobre aquest àmbit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)