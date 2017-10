CaixaBank diu que el trasllat de la seu social al País Valencià és indefinit

El traslladat del seu social de CaixaBank a València és indefinit. Així ha insistit en remarcar-ho el conseller delegat de l'entitat bancària, Gonzalo Gortázar , aquest dimarts durant la presentació dels resultats dels primers nou mesos del 2017 a València. El directiu assegura que el consell d'administració no ha qualificat de cap manera el trasllat i, per tant, "no se li ha volgut concedir un caràcter temporal".Per altra banda, Gortázar també ha destacat que la fuga de dipòsits després de l'1-O s'ha aurat i "s'ha revertit" amb el trasllat de la seu social al País Valencià. El conseller delegat apunta que, tot i que no han quantificat aquesta fuga, ja ha estat resolta amb la decisió unànime de traslladar la seu social. També apunta que "l'impacte no respon a una situació d'emergència o de pressa".En la presentació dels resultats, Gortázar també ha afirmat que hi ha hagut clients que han volgut obrir comptes fora de Catalunya, ja que estan preocupats per la inestabilitat actual que es viu. Ara bé, sobre això, Gortázar ha tret importància al tema i ha assegurat que ell comte amb un compte on hi ha el gruix del seu patrimoni en una oficina de la Diagonal de Barcelona i que no pensa canviar-lo d'oficina, ja que "no és un motiu que hauria de fer patir". En aquest sentit, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat, dient que les decisions que es prenen des de l'entitat són sempre encarades i pensades per als clients.

