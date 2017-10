El preu de la llum fa el rècord de l'any... abans que arribi el fred

16:29 El ple de Sabadell se celebrarà dijous al matí per no coincidir amb el del Parlament. Correspon a la sessió ordinària del mes d'octubre, que s'havia de fer el mateix dijous a la tarda.

16:28 El Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes s'adhereix a la vaga del 26 d'octubre contra el 155. L’organisme assegura que "no reconeixerà cap figura governamental que no hagi estat escollida democràticament".

15:55 VÍDEO «Vostè és independentista?»: La lliçó de Sanchis a Ferreras. El director de TV3 respon la pregunta i reitera el seu compromís amb la professionalitat al capdavant de la televisió pública catalana.

15:45 La intervenció a les finances catalanes afecta 31 milions d'agricultura i posa en risc fons europeus. La consellera Meritxell Serret assegura que l'actuació del govern espanyol és "injustificada". S'han bloquejat les partides dels ajuts previstos dins el Programa de Desenvolupament Rural, sanitat vegetal i animal, gestió forestal sostenible i cooperatives.

15:19 L'última oferta de Rajoy: un debat amb Puigdemont al Senat. El president de la cambra alta, Pedro Sanz, planteja que el govern espanyol i la Generalitat debatin tant en la comissió conjunta del 155 com en el ple de divendres.

15:17 Vacarisses insta a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. El ple ha aprovat la moció promoguda per l'AMI i l'ACM amb els vots d'ERC i UIPV. La resta de forces s'han abstingut.

15:07 Reneix la "Crida a la Solidaritat" per aconseguir l'alliberament de Sànchez i Cuixart. Els membres del moviment pacifista asseguren que els líders de les entitats tornaran a casa i que el 155 és un "cop d'estat".

14:24 Puigdemont compareixerà al Senat si és compatible amb el ple del Parlament, informa Roger Tugas. Turull evita comentar com es respondrà al 155 o si es podrien convocar eleccions fins que no es pactin les mesures amb totes les forces de la majoria independentista.

14:21 Seat referma l'aposta per Catalunya: no cal marxar perquè hi ha "protecció jurídica". El president de la companyia, Luca de Meo remarca que l'estabilitat política i la permanència a la Unió Europea són "imprescindibles" per assegurar la sostenibilitat de l'empresa.

14:15 «En 17 anys a TV3 ni m'han manipulat ni penso deixar que ho facin». Els periodistes dels mitjans públics catalans impulsen una campanya a les xarxes socials per respondre a la intervenció estatal.

14:07 ÚLTIMA HORA El TC admet a tràmit el recurs del govern espanyol contra la llei de l'agència catalana de protecció social. El ple de l'alt tribunal suspèn cautelarment la llei del Parlament i el Govern disposa de quinze dies per presentar al·legacions.

14:04 ÚLTIMA HORA Junqueras relleva Salvadó com a secretari d'Hisenda. Albert Castellanos ocuparà el càrrec a partir d'ara, mentre que Lluís Junca és nomenat secretari general del departament, agafant el testimoni de Josep Maria Jové.

13:32 Laia Ortiz defensa, després de l'oferiment del PDECat i ERC per donar estabilitat a Ada Colau si trenca amb el PSC, que els acords amplis a l'Ajuntament són "imprescindibles" pel funcionament de la ciutat. En tot cas, demana a les dues formacions fer "un front ampli ferm" per evitar l'aplicació del 155.

13:27 La CUP alerta que si es convoquen eleccions el 155 "s'aplicarà igualment". Assegura que el govern espanyol no només ha engegat un "cop d'estat a Catalunya", sinó un procés de "recentralització" i "espanyolització del país". "Hi ha en marxa un genocidi cultural i nacional", declara el diputat Carles Riera.

13:32 La tinent d'alcalde de Barcelona Laia Ortiz (BComú) considera "injustificable" i "un greu error" donar qualsevol tipus de suport a l'aplicació de l'article 155 perquè és "un atemptat contra la legitimitat de les institucions catalanes".

13:27 La comunitat educativa convoca concentracions arreu del país per defensar l'escola catalana. Amb el lema "No ens toqueu l'educació", les protestes tindran lloc aquest dimecres a la tarda davant dels ajuntaments.

13:22 VÍDEO Forta enganxada entre Ana Rosa i el director de TV3. “No ho sé...”, diu la presentadora de Telecinco, i Sanchís respon: “Doncs ho hauria de saber”.

13:21 CaixaBank apunta que la crida al boicot de l'ANC i Òmnium «no ajuda a la convivència». La companyia confia en la capacitat de diàleg dels polítics per desencallar la situació actual a Catalunya. Informa Jonathan Oca.

13:20 La defensa de Jordi Sànchez demanarà el trasllat a una presó catalana. El lletrat, que va trobar amb bons ànims el president de l'ANC, assegura que s'han publicat moltes informacions falses sobre l'estat del seu client a la presó de Soto del Real.

13:19 El govern espanyol aplicarà el 155 encara que Puigdemont convoqui eleccions. Catalá, Casado i Maroto avisen que Puigdemont hauria de fer-se enrere en el full de ruta sobiranista en la seva compareixença en el Senat.

13:16 La CUP alerta Puigdemont que la convocatòria d'eleccions és l'"l'eina més mortal per aturar el procés d'autodeterminació".

12:57 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, demana a Ada Colau que "sigui coherent amb allò que diu" i rebutgi la DUI en el ple, "en lloc de fer-li tot el dia el joc als independentistes" paralitzant l'activitat municipal.

12:57 El PP vol que en el ple extraordinari de Barcelona d'aquest dijous també es debati una proposta per rebutjar una declaració unilateral d'independència (DUI). Els populars necessiten el suport de Ciutadans i el PSC perquè es pugui incloure en l'ordre del dia.

12:57 La presidenta de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, considera que el ple extraordinari d'aquest dijous per posicionar-se en contra de l'article 155 és "un intent de sumar l'Ajuntament al cop a la democràcia que intenta fer el Govern al dictat de la CUP". En opinió de Mejías, "no hi ha més opció que aplicar la Constitució".

12:51 Les Borges Blanques reclama aturar «la suspensió de l'autonomia de Catalunya». El ple municipal també exigeix l'alliberament "immediat" dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural.

12:34 Un jutjat de Barcelona admet la denúncia de la CUP contra el setge de la Policia Nacional espanyola a la seu el 20-S. La magistrada instructora ha demanat al cos policial espanyol un informe sobre el com, el quan i el perquè del desplegament a la seu de la CUP.

11:36 CaixaBank diu que el trasllat de la seu social al País Valencià és indefinit. El conseller delegat destaca que la fuga de dipòsits s'ha revertit amb el trasllat a Alacant. Informa Jonathan Oca.



12:01 Diversos municipis d'Osona aproven mocions contra l'aplicació de l'article 155. Tavèrnoles, Taradell, Tona, Sant Pere de Torelló i Gurb ja ho han fet i, d'altres poblacions com Vic o Manlleu tenen previst fer-ho en les pròximes hores.

11:36 Alfred Bosch remarca que l'oferiment que fan amb Xavier Trias és "una oferta sincera per garantir estabilitat", i no descarta que, si Ada Colau trenca amb el PSC, els republicans puguin negociar amb BComú la seva entrada al govern. "En aquestes converses es podrà parlar de tot", assevera.

11:28 Xavier Trias considera que "el PSC, amb la representatitivat que ha tingut en el seu dia, no pot fer aquest paperot" de donar suport a l'article 155. "Senyor Collboni, si us plau, planti's d'una vegada. PSC, planteu-vos d'una vegada. No estem discutint d'independència sí o no, estem discutint una cosa més greu que és democràcia sí o no", defensa.

11:28 Xavier Trias afirma que si l'alcaldessa, Ada Colau, trenca amb el PSC, el Grup Demòcrata i ERC col·laboraran amb ella. "Que estigui tranquil·la, nosaltres no la deixarem caure", subratlla.

11:28 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, considera que "és un moment greu i les solucions no poden ser ordinàries", i aposta per donar suport a la Generalitat i el Parlament. "Hem d'estar preparats pel que pugui passar", ha dit.

11:15 El Grup Demòcrata i ERC a l'Ajuntament de Barcelona reclamen posposar el ple ordinari d'aquest divendres i demanen un ple extraordinari abans que el Senat voti el 155 amb un únic punt de l'ordre del dia: la votació d'una proposta amb la qual es dona suport a les institucions catalanes, es rebutja l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i es demana l'alliberament immediat dels líders de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium). El text els cita com a "presos polítics".

11:14 El líder del Grup Demòcrata (PDECat) a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, considera que el pacte del PP, PSOE i C's per aplicar el 155 és "un autèntic atemptat contra Catalunya sense precedents que obliga a reaccionar amb contundència".

10:55 La mesa del Parlament convocarà definitivament el ple de resposta al 155 aquesta tarda, en funció de si Puigdemont decideix anar al Senat.

10:04 L'actriu protagonista del vídeo «Help Catalonia» rep amenaces i insults. L'Associació d'Actors de Catalunya anuncia que emprendrà mesures legals contra aquest "assetjament".

10:02 PDECat i ERC s'ofereixen com a relleu del PSC per donar estabilitat a Colau. Els dos dirigents creuen que Barcelona té una "responsabilitat molt especial pel fet de ser la capital de Catalunya".

09:58 VÍDEO «Si jo ja no tinc por, tu ja no tens poder», set dies d'empresonament de Cuixart i Sànchez. Crida per la Democràcia reivindica la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium en un emotiu muntatge.

09:36 Som Voltregà i PDECat, a un pas de fer caure l'alcaldia socialista a Sant Hipòlit. Ambudes formacions presenten una moció de censura contra Xavier Vilamala. "Els fets viscuts des de l'1 d'octubre fan qüestionar el pacte de govern a l'Ajuntament" remarquen els partits. Informa Carles Fiter.

09:04 Calafell, amb el suport del PSC, rebutja l'aplicació de l'article 155 i demana l'alliberament de Cuixart i Sánchez. PP i Cs abandonen el ple per mostrar la seva oposició al debat de les dues mocions.

08:38 El PP amenaça amb l'aplicació de l'article 155 a d'altres regions de l'Estat, com Navarra, Castella-la Manxa i el País Basc.

08:26 Matadepera aprova una moció contra el 155 i a favor del mandat popular de l’1-O. La moció s'ha fet a través de l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència.

08:05 VÍDEO Pau Casals, a l'ONU: «I'm a catalan». El violoncelista va pronunciar l'històric discurs el 24 d'octubre de 1971, avui fa 46 anys.