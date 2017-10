Continua el bombardeig d'Anonymous en defensa de Catalunya: cau el web del CNI

Mentres hi hagi presos polítics @anoncatalonia no pararà d’atacar les institucions espanyoles — Anonymous Catalonia (@anoncatalonia) 23 d’octubre de 2017

El grup Anonymous continua la seva "guerra" contra l'Estat espanyol a la xarxa. Divendres va anunciar que un atac informàtic massiu en defensa de Catalunya i dissabte feia caure el web del Tribunal Constitucional. Els hacktivistes han anunciat aquest dilluns l'inici d'una nova fase de la campanya #opCatalunya i #opSpain.El grup ha fet caure també el web del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), una de les institucions que juguen un paper més actiu en la lluita contra el sobiranisme i el del Ministeri de Justícia. A hores d'ara ja s'han recuperat totes dues pàgines.Aquesta tarda, el grup Anonymous Catalunya ha compartit webs on afirmen que hi ha "telefons i mails" del govern espanyol "hackejats i compartits":Els atacs portats a terme són en defensa de la independència de Catalunya, segons expliquen per Twitter els hacktivistes. Anonymous Catalunya ha transmès a través de Twitter que "no pararà d'atacar les institucions espanyoles mentre hi hagi presos polítics".Igualment, han difós un vídeo missatge a través de Youtube perquè els catalans continuïn units i manifestant-se pacíficament. "Heu perdut la por i això us fa forts. No temeu. Som Anonymous, som legió. No perdonem, no oblidem".

