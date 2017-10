S'enfronta a set anys de presó per disparar una escopeta de caça contra els seus veïns a Cunit

La fiscalia sol·licita una pena de set anys de presó per a F.J.P.G, un home de 66 anys que està acusat de dos presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa per disparar diversos trets d'escopeta contra els seus veïns a Cunit (Baix Penedès). Els fets es remunten a la matinada del 18 d'agost del 2012 quan, segons la fiscalia, l'home va començar a discutir des de la finestra de casa seva amb la propietària de l'habitatge contigu al seu.En el transcurs de la discussió, el processat va agafar una escopeta de caça de la seva propietat, del calibre 12x70, per la qual tenia llicència. Des de la finestra del primer pis, l'individu va disparar un tret cap al xalet dels veïns, la qual cosa va fer que dos dels inquilins sortissin de l'interior del domicili cap a la part posterior del jardí. Mentrestant, l'home va encarar l'arma cap a la posició de les dues persones i va realitzar dos trets més, alhora que els va amenaçar dient-los "fill de puta, cabró, et mataré; surt fill de puta que et mataré".Els trets van impactar directament en una motocicleta que estava aparcada al jardí de l'habitatge, al mur divisori dels dos immobles i a la finestra del xalet veí. Els pèrits van valorar els danys en una paret, en una finestra i a les portes de la persiana de la finestra en 522 euros, mentre que les destrosses a la moto es van xifrar en 739 euros.L'home està acusat de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, pels quals s'enfronta a un total de set anys de presó -tres anys i mig per cadascun-. El fiscal també sol·licita que l'home no es pugui apropar als seus veïns a una distància de menys de 500 metres per un període de deu anys. Així mateix, reclama que indemnitzi els veïns amb 1.266 euros pels danys ocasionats.El judici està previst que se celebri el 17 de novembre a la secció segona de l'Audiència de Tarragona.

