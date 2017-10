El Zoo tal com l'hem conegut té els dies comptats

Un elefant al zoològic de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

Una parada per recollir signatures de la plataforma Zoo XXI. Foto: Jordi Jon Pardo

La plataforma també incorpora en el text la creació d'una xarxa de voluntariat per explicar el nou model. També que el Zoo de Barcelona actuarà "amb autonomia i independència" de les directrius i protocols de les associacions de zoos i aquaris internacionals de les quals forma part, i que es promourà la creació d'una xarxa internacional amb seu a Barcelona amb l'enfocament estratègic del nou paradigma de gestió dels zoològics.

Un llop al zoològic de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

L'Ajuntament de Barcelona ha admès aquest dilluns a tràmit la iniciativa ciutadana de la plataforma Zoo XXI per adaptar el zoològic de la capital catalana als nous temps que tenia el suport de més de 17.000 firmes. L'admissió a tràmit ha comptat en la Comissió d'Urbanisme i Ecologia amb el suport de BComú, PSC, Grup Demòcrata (PDECat), C's i ERC, i l'abstenció del PP. La CUP i el regidor no adscrit s'absenten aquests dies. Ara caldrà tramitar una modificació de l'ordenança sobre protecció, la tinença i la venda dels animals que es podria aprovar a la primavera, segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. La plataforma , que han impulsat l'associació animalista Libera! i la Fundació Franz Weber, necessitava un mínim de 14.000 firmes per aconseguir que el consistori tramités la seva proposta, i ha aconseguit que per primer cop a la història l'Ajuntament admeti a tràmit una iniciativa ciutadana. Amb ella pretenen passar d'un zoo amb "una visió mercantilista i colonialista, a una de proteccionista": que els animals deixin de ser vistos "com a simples coses", ve defensant l'activista animalista Leonardo Anselmi, que coordina la plataforma A la comissió, Sanz ha considerat que la tramitació de la iniciativa suposa "un triple èxit" perquè la plataforma ha endegat "un procés exemplar", per l'impuls de la democràcia participativa que forçarà la modificació d'una ordenança municipal i pels continguts que es reclamen d'un zoo adaptat als nous temps. En opinió de Sanz, cal garantir la continuïtat de la instal·lació "adaptant-la als valors del segle XXI", i considera que "la iniciativa ho recull perfectament". Anselmi, per la seva banda, ha advertit del fet que no acceptaran canvis substancials en la proposta. "Ja venim negociats de casa", ha recordat.Segons ha ressaltat l'Ajuntament, Zoo XXI planteja un model de parc zoològic que respongui a les necessitats dels animals, que fomenti la investigació i l'educació i que protegeixi els ecosistemes i defensi les espècies que hi habiten. En opinió del consistori, és "una iniciativa interessant", i una oportunitat de desenvolupar el model de futur del zoo que es va consensuar en el grup de treball sobre l'equipament i que es va presentar en el marc del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de desembre.A partir d'ara la Comissió Promotora de la iniciativa esdevé un actor polític més en el debat sobre la proposta. En manté la titularitat, de manera que la pot retirar si considera que el text que finalment s'aprova no correspon a la proposta inicial. Ara s'ha obert un període de 30 dies per emetre els informes jurídics i tècnics necessaris, després els grups municipals podran presentar esmenes, el text tornarà a la comissió, s'obriran 30 dies d'informació pública i finalment es respondran les al·legacions i es durà al ple. La proposta de modificació de l'ordenança de protecció els animals que demana Zoo XXI suposa afegir un cinquè apartat a l'article 32, en el qual s'estableixi que el Zoo de Barcelona "actuarà com a centre de rescat, recuperació i acollida d'animals pertanyents a la fauna salvatge", a través d'un nou model que transcendeixi l'actual definició de parc zoològic com a "establiment (...) que manté animals vius d'espècies silvestres per a la seva exposició al públic".Zoo XXI aposta per prohibir expressament els espectacles amb animals –blindant així l'equipament d'una hipotètica recuperació d'exhibicions ja abolides, com la dels dofins -, i només es sacrificaran animals, mitjançant l'eutanàsia, atenent un criteri de salut i amb l'objectiu d'evitar major patiment, quedant també abolida la pràctica de culling, el sacrifici d'animals sans acabats de néixer per motius com la manca d'espai a les instal·lacions.No s'aposta per eliminar els animals del tot, però sí reduir-ne el nombre –ara són uns 2.000 de 300 espècies en 14 hectàrees, segons Anselmi- i transferir als hàbitats originaris, santuaris, refugis i reserves els que estiguin en condicions. Només s'incorporaran nous quan provinguin de decomisos o per recuperar-los; no es permetrà la cria en captivitat, tret d'amb finalitats conservacionistes d'espècies amenaçades, i es garantiran els màxims estàndards pel benestar dels exemplars.S'inclourà un espai destinat a fomentar l'adopció d'animals en família i l'adopció i acollida d'animals exòtics. A més, prevaldrà la investigació en l'hàbitat natural de les espècies: s'atorgaran beques i ajudes orientades a la gestió de plans de conservació in situ i a la generació de continguts multimèdia per a ser exhibits en el zoològic barceloní. També es preveu un nou model educatiu que fomenti la protecció de l'hàbitat natural de l'espècie i "la defensa de l'animal com a individu".Zoo XXI fa mesos que ha sondejat els partits de l'Ajuntament sobre aquest text i, abans de presentar-lo formalment per a la iniciativa ciutadana, ha modificat la part de la governança. En la proposta es preveu que el parc serà gestionat per la Fundació Barcelona Zoo, i no per l'empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), encarregada d'una amalgama heterogènia de serveis que també inclouen el Bicing, la grua i els aparcaments.La fundació tindrà una nova dimensió, i la seva composició s'escollirà mitjançant "mecanismes participatius i transparents", i estarà integrada també per un representant de la Plataforma Zoo XXI, el qual "verificarà la correcta implementació del nou model de zoo". Trencar amb la manca de transparència és un dels principals elements de la iniciativa, i trencar "la lògica lúgubre i obscurantista" que l'ha dominat, ha ressaltat Anselmi en alguna ocasió. En el text inicial es preveia que fos un comitè de ciutadans qui marqués directrius a la nova direcció del zoo, però aquesta fórmula no s'adequa a la llei, ha reconegut l'activista.A la iniciativa ciutadana s'especifica que la reconversió no implicarà una pèrdua de llocs de treball ni empitjorar les condicions contractuals i laborals, i incorpora terminis: en 12 mesos des de l'entrada en vigor de l'ordenança seran aprovades, per part de la direcció del zoològic, les directrius per complir la paralització de la cria en captivitat, i en dos anys el nou model haurà d'estar completament operatiu.

