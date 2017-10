Autopistas llança un nou bloc sobre seguretat vial

Autopistas ha llançat aquest dilluns el nou "Bloc de seguretat vial d'Autopistas", un espai de continguts sobre temàtiques relacionades amb la seguretat vial i el sector de la conducció, tractats sempre des d'un punt de vista proper, fresc i d'actualitat. Amb aquesta iniciativa, Autopistas vol crear un ecosistema de relació i diàleg amb clients, col·laboradors i amb la societat en general, per apropar-los els coneixements necessaris sobre les característiques de conducció a l'autopista i de bones pràctiques als volants.Amb aquesta finalitat, el bloc obrirà pas a diversos continguts com ara reportatges, consells de conducció, articles del sector, informació d'actualitat i publicacions relacionades amb els resultats dels estudis del Centre de Seguretat Vial d'Autopistes (CESVI). Així, els primers posts ja disponibles al web tracten sobre com fer front a un viatge llarg en cotxe, quines són les principals causes d'accident en autopista o els resultats de l'observatori sobre el comportament dels conductors.El nou bloc reitera el compromís d'Autopistas amb la seguretat a la carretera i l'accidentalitat zero. Cristina Zamorano, cap del Centre de Seguretat Vial d'Autopistas, assegura que "després dem moltes hores de feina, s'ha aconseguit un espai 100% dirigit a la societat". "Volem arribar a tothom per conscienciar de la necessitat que cadascú de nosaltres tingui un paper actiu en la prevenció d'accidents", afirma Zamorano. En aquest sentit, apunta que des d'Autopistas s'entén la seguretat vial com una "qüestió en majúscules" en què amb la informació i la conscienciació necessària es podran aconseguir més i millors resultats en la direcció de "zero víctimes en accidents de trànsit".El llançament d'aquest bloc suposa també un avanç important en l'estratègia digital de la companyia. Es complementa amb la pàgina web, el xat on-line, els canals de Twitter i LinkedIn, i l'aplicació d'autopistes en ruta. A través d'aquestes vies, la companyia ofereix continguts informatius relacionats amb l'actualitat i la situació del trànsit, o només als seus clients, sinó a qualsevol usuari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)