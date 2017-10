​Barcelona fa front comú amb grans capitals mundials contra el canvi climàtic

Barcelona i altres ciutats han signat aquest dilluns a París una declaració que preveu, entre altres mesures, el compromís de fer una "transició cap a carrers lliures de combustibles fòssils" mitjançant l'adquisició d'autobusos de zero emissions a partir de l'any 2025 i assegurant que "una part important de les ciutats són zero emissions per l'any 2030".Sota el lema "Junts pel Clima", alcaldes i alcaldesses de diferents ciutats del món han participat en una trobada a París per intercanviar experiències municipals en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire. "No és casualitat que siguin les ciutats les que fem un pas endavant", ha començat destacant Colau, ja que és el lloc on es fa "política propera". "Sabem que és urgent i no pot esperar la resposta al canvi climàtic, està en joc la vida dels nostres fills", ha dit l'alcaldessa.Colau ha reivindicat durant la seva intervenció que les ciutats siguin "protagonistes" d'aquest canvi i siguin "aliades" amb el món empresarial per prendre compromisos i mesures concretes. Aquestes mesures, ha explicat Colau, se sumen "a moltes altres" que Barcelona ja està prenent. En aquest sentit, Colau ha citat el model de les superilles o la mesura que prohibeix a partir de l'1 de desembre d'aquest any que els dies d'episodis "forts" de contaminació circulin els cotxes més contaminants.També ha agraït a la resta d'alcaldes presents els seus esforços, ja que, ha criticat, "és massa habitual que hi hagi interessos partidistes i que es miri a curt termini en lloc de cooperar pel bé comú per defensar la vida humana i la dignitat humana". "S'ha de ser valent per comprometre's amb mesures concretes", ha afegit."Concebem un futur en el qual la majoria dels ciutadans es moguin per les ciutats caminant, en bicicleta i utilitzant formes de transport compartides. La transició cap a una mobilitat amb zero emissions tindrà com a resultat menys congestió i contaminació", resa la Declaració de carrers lliures de combustible fòssil. La Declaració forma part dels acords presos en el marc de la trobada de la xarxa mundial de ciutats pel clima C40 que té lloc aquests dies a París.En la mateixa línia s'ha expressat Colau, que ha reivindicat que "els protagonistes" de les ciutats siguin les persones i hi hagi "molts espais verds i un aire respirable".L'encarregada de presentar els diferents alcaldes ha estat Anne Hidalgo, que ha anat introduint els batlles convidats a explicar les seves experiències municipals. A més de Colau i Hidalgo també hi han participat Michael Bloomberg (exalcalde de Nova York), Eric Garcetti (alcalde de Los Angeles) i Yuriko Koike (governadora de Tòquio), entre altres.

