Barcelona atén unes 10.000 llars per pobresa energètica i evita gairebé 4.000 talls

L'Ajuntament de Barcelona ha atès prop de 10.000 llars per problemes relacionats amb la pobresa energètica des de principis del 2017 i ha evitat gairebé 4.000 talls de subministrament en virtut de la llei 24/2015. La primera xifra és el resultat de la suma de les 6.100 visites diferents que s'han atès en els deu Punts d'Assessorament Energètic (PAE) creats pel consistori i dels 4.700 habitatges que han rebut atenció directament a través dels serveis socials de la ciutat. El consistori ha constituït un grup de treball amb entitats socials, associacions veïnals i companyies de subministrament que ja es va reunir la passada setmana i on s'han exposat aquestes dades.Aquest grup servirà per informar regularment de les actuacions de l'Ajuntament en aquest àmbit i per abordar qüestions relacionades amb aquesta problemàtica amb la participació de tots els actors interessats. El grup de treball, que a partir d'ara es reunirà formalment cada tres mesos, és el primer fòrum estable que s'estableix en l'àmbit municipal per abordar problemes vinculats amb la pobresa energètica.En formen part l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el Col·legi d'Administradors de Finques, el Consell Sectorial de la Gent Gran de Nou Barris, Ecoserveis, Endesa, Agbar, Iberdrola, Factor Energia, EDP, Som Energia, Hola Luz, Nexus Energia, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), els Punts d'Assessorament Energètic (PAE), l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, la Xarxa d'Oficines d'Habitatge municipal, Aigua és Vida, El Risell, Enginyeria sense Fronteres, l'Observatori DESC, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), el Pla Comunitari El Carmel i la Taula de Salut Comunitària de la Marina.Un dels primers temes que abordarà aquest grup serà l'estudi de les repercussions que pot tenir el reial decret impulsat pel govern de l'Estat que regula la concessió del bo social, sobre el qual Barcelona i set ciutats més de l'Estat ja van presentar al·legacions el maig passat per posar de manifest la seva oposició a una norma que deixa sense atendre una part important de les llars afectades per pobresa energètica. De fet, l'Ajuntament de Barcelona considera plenament vigent la llei catalana 24/2015, més avançada per a la protecció dels drets de la ciutadania, i defensa el seu obligat compliment.En els vuit primers mesos de funcionament dels PAE (que tenen un pressupost de 2,2 milions d'euros), s'han fet 1.053 intervencions directes a la llar, s'ha instal·lat material en 585 habitatges, s'han gestionat 945 bons socials, s'han efectuat 576 canvis de titularitat de contracte i s'han tramitat fins a 1.048 canvis de potència per reduir la factura elèctrica.

