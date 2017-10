Els pagesos assequen els arrossars del delte de l'Ebre per combatre el cargol poma

Les comunitats de regants del delta de l'Ebre ja han començat a tancar els canals de reg per eixugar els desaigües i començar a salinitzar els camps en la lluita contra el cargol poma. En una setmana, els desaigües estaran lliures d'aigua dolça, s'obriran comportes i es començarà a salinitzar en un període que s'allargarà entre 25 i 30 dies.En els darrers anys es van utilitzar bombes per remuntar l'aigua en llocs on no arribava, però enguany la tècnica podria ser impossible amb els comptes de la Generalitat intervinguts. Davant d'aquest escenari, Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agrícoles de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos, apunta que allà on no es pugui arribar amb aigua salada es farà amb saponina o calç. "La idea és que tots els desguassos quedin nets de caragol".En una setmana, els camps podran estar eixuts (els desaigües ja estaven bastant buits, després de segar). Així, i segons el calendari establert, a finals d'aquesta setmana ja podrà començar a entrar aigua salada als desguassos. Fins ara, els propietaris d'arrossars al marge dret que han declarat que tenen cargol als camps han fanguejat directament després de la sega i ja han aplicat saponina. Ara, estan a l'espera de saber què fan a l'hivern: "Encara no hem fet la segona reunió del grup de treball i no sabem què és el que acabarem fent", ha assenyalat Verdiell. El grup de treball s'hauria d'haver reunit fa quinze dies però la trobada no es va poder celebrar. "Ara estem en aquest impàs que no sabem de què disposem ni què podrem fer", manifesta.Fins ara, l'efectivitat de la salinització ha estat molt bona al marge dret, on els resultats s'han fet visibles. "El fet de tenir els desguassos controlats ha permès que no tinguem afectacions molt importants de cargol als arrossars", ha comentat Verdiell. En canvi, al marge esquerre "no es pot dir el mateix" i és que tot i tenir els desaigües controlats amb aigua salada, els regs i els arrossars estan infestats de la plaga. "Allà on han tirat aigua salada a meitat o a finals de campanya ja ho tornen a tenir ple, perquè els ha baixat el cargol des d'altres zones", ha apuntat Verdiell.El pla de sectorialització hauria d'ajudar en aquest sentit, però fer sectors obliga a impulsar mesures molt estrictes, tant per part de l'administració com del pagès, que no sempre es garanteixen. "Si tu tens una zona sectoritzada que vas a fer neteja total vol dir que cada vegada que tu entres a dins amb una màquina, quan surts l'has de netejar amb tot el que això comporta", ha explicat.

