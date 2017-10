Com puc ajudar una entitat social? El Tercer Sector crea una aplicació per facilitar-ho

La nova presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina. Foto: @Taula3sector

De gent que vol col·laborar amb una entitat social n'hi ha molta, però no sempre els resulta fàcil trobar amb quina. La Taula d'entitats del Tercer Sector Social ha creat l'aplicació gratuïta "Mapa d'entitats socials" amb la qual facilitarà la localització de gairebé 3.500 associacions a Catalunya. Segons la nova presidenta de la taula, Francina Alsina , "hi ha molta gent interessada a voler col·laborar i no saben a on", raó per la qual han decidit facilitar-ho."Quan les coses les poses fàcils i les poses a mà, veiem que és molt més fàcil que les persones s'impliquin", ha subratllat Alsina. L'aplicació, per a mòbils i tauletes, és un projecte pioner a tot l'Estat que permet localitzar i establir vies de col·laboració amb les entitats socials de Catalunya. Se n'hi poden trobar un total de 3.484: les més de 3.000 adherides a la taula i, en el cas de Barcelona ciutat, totes independentment que no siguin de la taula.Amb el "Mapa d'entitats socials", l'usuari pot fer cerques per trobar entitats socials segons el municipi (a Barcelona també per districtes), comarca, el col·lectiu de persones ateses (gent gran, infants, discapacitats, etc.) i l'àmbit d'intervenció (inserció laboral, dret a l'habitatge, ajuda alimentària, etc.). A més, també es pot saber quines són les entitats més properes a l'usuari mitjançant la geolocalització. Per a cada entitat, hi ha una fitxa amb les dades de contacte.La iniciativa forma part de la campanya "Defensem els drets socials" que per sisè any impulsa la Taula del Tercer Sector per sensibilitzar la ciutadania que cal ajudar les entitats, i que va acompanyada d'un anunci que ha produït i realitzat Mediapro de manera desinteressada. Tothom que hi apareix ha patit la situació que interpreten, com ara la pobresa energètica a casa, un desnonament i els joves amb síndrome de Down de Lleida que no els van deixar entrar a un local d'oci nocturn La tensió política per la qüestió catalana està acaparant bona part de les notícies les darreres setmanes, però això no vol dir que les administracions hagin deixat de banda les necessitats socials, segons Alsina. "Els polítics en el sector social no han deixat de treballar-hi", ha assegurat, i ha continuat: "No surt a les notícies, però de ser-hi hi és". La presidenta del Tercer Sector ha afegit que no disposen d'una xifra sobre si ha disminuït la col·laboració amb les entitats a causa del moment polític.

