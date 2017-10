Suspesa la recerca de la dona desapareguda a Tona fa set dies

11:31 Junts pel Sí acusa l'Estat de practicar «violència institucional» i impulsa mesures penals contra el 155; informa Oriol March. Lluís Corominas, president del grup parlamentari, insisteix que el PP està actuant "com una dictadura". "Si la imposició segueix endavant, el conflicte es farà encara més gran", ha ressaltat.

11:10 La germana de Manuel Valls aigualeix el discurs unionista de l'ex-primer ministre francès. Sorprenent tuit de Giovanna Valls, resident a Barcelona, en contra de l'aplicació del 155.

11:08 ÚLTIMA HORA Montilla no participarà en la comissió del 155 del Senat. La delegació socialista estarà formada per Ander Gil, Luisa Carcedo, Francisco Menacho, Begoña Nasarre, Óscar López i Tontxu Rodríguez.

10:48 ÚLTIMA HORA Junts pel Sí demana que el ple se celebri el dijous. També demana una comissió d'Afers Exteriors per aquest dimarts.

10:25 Albert Rivera, en declaracions a Antena3: «Les enquestes demostren que hi ha partit i que cal jugar-lo. Em nego a pensar que sempre han de governar els partits separatistes».

10:13 El Parlament afronta la resposta a la suspensió de l'autogovern; informa Sara González. L'independentisme ultima la convocatòria del ple que ha de servir per declarar la independència. Si cal o no votar l'aixecament de la suspensió de la declaració és un dels principals debats oberts.

09:51 Anna Simó, membre de la mesa del Parlament, considera «evident» que els grups parlamentaris facin «un pas més» per defensar les llibertats i les institucions catalanes.

09:51 Anna Simó, en declaracions a TV3, afirma que els ciutadans de Catalunya «estem obligats a defensar allò que hem votat».

09:19 Xavier Sabaté vol un «referèndum de la militància» del PSC per decidir si es dona suport al 155. L'exconseller de Governació assegura que els estatuts del partit diuen que hi ha decisions d'especial transcendència que s'haurien de posar a consulta interna.

09:13 La CUP demana proclamar ja la independència contra l'aplicació del 155. Els anticapitalistes insten el Govern a no anar a "remolc" del de Mariano Rajoy davant de "la major agressió contra els dret civils, individuals i col·lectius, del poble català des de la dictadura franquista".

07:39 PORTADES El 115 apunta ara a 300 alts càrrecs de la Generalitat, segons la premsa espanyola. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:12 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. Entre la República i la submissió. "L'independentisme no ho tindrà fàcil per fer efectiva la República, però tampoc Rajoy per controlar l'autonomia amb el 155", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia la mesa del Parlament, el PSC i els "comuns", el ministre Dastis, l'opinió de Jaume Barberà, el retorn de Tarradellas per restituir l'autogovern i Pelé.

07:06 VÍDEO Josep Tarradellas: «Catalans, ja sóc aquí!» Avui, 23 d'octubre, es commemora el 40 aniversari del retorn del president a l'exili.

23:06 OPINIÓ Rendir-se no és una opció. Article de Laura Pinyol.

22:30 LA VEU DE NACIÓ Diguem no. Article de Germà Capdevila.

22:29 OPINIÓ Confrontació. Article de Jaume Barberà.

22:28 OPINIÓ Eleccions o independència? Article de Quim Torra.

21:50 Rajoy pot controlar el Govern si no va impedir l'1-O? Cinc claus per a una setmana decisiva. Rellevar tots els alts càrrecs o tombar lleis del Parlament per controlar els mitjans es pot convertir en un via crucis si l'Estat pretén una ofensiva temporal i sense suport popular. El carrer i els suports internacionals segueixen sent la cara i la creu del procés mentre es descarta del tot eleccions sense haver proclamat la independència. Informen Ferran Casas i Joan Serra.

21:40 ERC arrasaria en unes noves eleccions al Congrés, segons una enquesta d'«El Periódico». Els republicans superarien amb claredat els "comuns" i el PDECat obtindria la mateixa representació que PP i Ciutadans.

21:08 Ertzaines promouen un manifest a favor dels Mossos i Trapero. Els agents bascos surten en defensa de la feina feta per la policia catalana davant la "constant i reiterada desqualificació" que pateix.

20:40 L'independentisme tornaria a aconseguir la majoria absoluta d'escons al Parlament, segons una enquesta d'«El Periódico». ERC, PDECat i CUP també sumarien més vots que en els comicis del 27 de setembre del 2015.

20:30 Els "comuns" reclamen un nou front constituent per aturar l'ofensiva de l'Estat, per Sara González. El partit de Xavier Domènech proposa a l'independentisme sumar esforços entorn a la Taula per la Democràcia sense convocar eleccions. "El calendari dels 18 mesos ha fracassat. No es tracta de renunciar a la independència, sinó de recalendaritzar-ho tot", diu un dirigent de la direcció.

19:59 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat aquest diumenge, des de París, que unes eleccions a Catalunya convocades per l’Estat a partir del 155 “no serien una solució”. Tot i admetre que uns comicis “tard o d’hora” se celebraran, perquè “s’ha arribat a l’esgotament d’un procés”. Colau ha demanat una convocatòria a les urnes amb “una normalitat institucional, sense una DUI i ni el 155”.

19:45 Serret alerta que l'aplicació del 155 «posa en risc les polítiques agràries». La consellera d'Agricultura ha afirmat que durant els pròxims dies el Govern estudiarà amb més detall les implicacions que pot suposar l'aplicació de l'article per part de Madrid.

18:49 El Sindicat de Periodistes de Catalunya rebutja "frontalment i radicalment" la intervenció dels mitjans de comunicació públics catalans. Afirma que és un "intervencionisme desmesurat i interessat" i que "vulnera les competències del Parlament". Considera "especialment sagnant" que ho faci un Govern caracteritzat per una utilització dels mitjans públics estatals com la RTVE. "Pura ironia" que ho facin en nom de la "informació veraç, objectiva i equilibrada".

18:34 Centenars de persones s'han aplegat aquest diumenge, a primera hora de la tarda, davant la caserna del Bruc per donar suport a les forces armades. Els manifestants han entonat càntics a favor del rei Felip VI i l'exèrcit i han demanat l'empresonament de Puigdemont i Trapero.

18:20 El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge, en la cloenda del congrés del partit de Madrid, que "s'activi el 155 dependrà de la decisió última de Puigdemont". Sánchez ha apuntat que tots els estats membres de la UE "tenen el seu propi 155 per afrontar els embats unilaterals per intentar trencar la integritat territorial". "Ningú ha fet tant contra aquest autogovern de Catalunya com el secessionisme", ha determinat i ha carregat contra el Govern: "El problema de Catalunya no és Espanya, sinó els seus mals governants".

18:09 ERC posa en mans de José Montilla la continuïtat del PSC al govern comarcal del Bages, informa Pere Fontanals. Els republicans veuen inviable l'acord si el socialista català al Senat vota a favor de l'aplicació del 155.

17:50 El PDECat manté el pacte de govern amb el PSC a Girona. Des de l'executiu municipal asseguren que "ara no és moment" de ruptures tot i l'aval socialista a l'aplicació de l'article 155.

17:21 Catalunya ha creat vuit cops més empreses el 2017 que les que han marxat per l'1-O, per Roger Tugas. L'increment net de 9.524 societats fins al setembre supera de llarg el miler que canvia la seva seu a partir del referèndum. Un document del Govern justifica que aquest trasllat no afecta directament a l'ocupació o la tributació a la Generalitat.

17:02 Treballadors d'EITB, els mitjans públics bascos, es concentren contra la intervenció dels mitjans públics catalans https://t.co/QgM5jDIdJH pic.twitter.com/PrDRVWm7Rm — NacióDigital (@naciodigital) 22 d’octubre de 2017

16:24 L’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha reclamat aquest diumenge “proximitat perquè la població catalana se senti satisfeta”. Tot i així, ha matisat que no li pertoca valorar decisions de l’Estat, en referència a l'article 155 i ha apel·lat a l'estima dels madrilenys als catalans per ser "vincle" mitjançat el "diàleg" per resoldre el problema. I que "els catalans trobin molt satisfets amb el marc jurídic que decideixin", ha finalitzat.

16:07 L'Estat prepara els seus «homes de negre» per intervenir Catalunya, per Pep Martí. Qui és qui en la comissió de Secretaris d'Estat i Subsecretaris que presideix Sáenz de Santamaría i que tindrà un paper decisiu en l'execució de l'article 155.

15:04 El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya s’ha sumat a les mostres de rebuig de l’aplicació de l’article 155. Ho ha manifestat en una piulada, també ha carregat per la intervenció dels mitjans de comunicació públics catalans i ha condemnat “aquest atac a la llibertat d’expressió”.

15:03 Raül Romeva a l'acte d'homenatge als republicans que van ser executats a Barcelona durant el franquisme: "La república no és una opció, és una absoluta necessitat de supervivència".

14:31 L'expresident valencià Alberto Fabra, entre els senadors de la comissió que estudiarà l'aplicació del 155. Juntament amb altres 14 senadors del PP, entre els quals Xavier García Albiol, decidirà de quina manera es realitza l'aplicació d'aquest article a Catalunya.

14:25 CCOO denuncia la presència de "policia camuflada" entre els treballadors de TVE a Sant Cugat, lamenta que no se'ls hagi informat i demana que marxi.

14:03 VÍDEO Un emotiu cant dels Segadors enceta aquest diumenge la diada castellera de Santa Úrsula de Valls, presidida per una pancarta amb el lema: "Defensem les institucions catalanes".

13:48 VÍDEO Les dones de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart expliquen com estan vivint l'empresonament de les seves parelles, i lamenten que encara no els hagin pogut veure en persona a Soto del Real.

13:08 El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha retret al lehendakari, Iñigo Urkullu, el suport mostrat al Govern, "que està donant un cop a la democràcia", i ha lamentat que posi "en risc l'estabilitat del País Basc". Maroto li ha reclamat que "torni a la responsabilitat" i no es deixi contagiar per "aires de ruptura". Maroto ha participat aquest diumenge en un acte de partit al Kursaal de San Sebastian.

12:38 El portaveu del Govern, Jordi Turull, afirma que les eleccions «ara mateix no estan sobre la taula», i diu que cal defensar "a ultrança" les institucions i culminar el mandat de l'1 d'octubre.