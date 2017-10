Anonymous bombardeja webs de l'Estat durant 24 hores en defensa de Catalunya

Els hacktivistes han iniciat una campanya de 24h Foto: Maria Pujol/Nació Digital

Des de les dues de la matinada d'aquest dissabte no es pot accedir ni a la web, ni al correu ni a altres serveis d'Internet del Tribunal Constitucional , perquè està sota un bombardeig d'Anonymous. També han estat atacades i caigudes durant una estona les webs del Partit Popular Banca March , la Fundació Francisco Franco i diversos proveïdors tecnològics com Flexinet Telitec . A les darreres hores hi ha un atac actiu contra la Guàrdia Civil.Durant aquesta nit i la resta del dia han tingut lloc bombardejos que segons fonts del grup hacktivista que dirigeix l'#opCatalunya, formen part d'una campanya de 24 hores. Al xat de coordinació hi ha hagut durant tot el dia unes cinquanta persones operatives. O, més ben dit, els seus malnoms, donat que allà tothom és anònim, es connecta des d'ordinadors amb adreces d'arreu del món, a través de xarxes privades virtuals, servidors virtuals i el navegador Tor, per assegurar al màxim la seva privacitat. Aquests 50 malnoms poden representar només una persona o un grup cadascuna.Per altra banda, els atacs s'estarien fent amb les eines Loic TorShammer i també amb potència llogada de botnets (xarxa d'ordinadors controlats remotament). A partir de migdia membres del grup SpainSquad, contraris a la #opCatalunya, han bombardejat el xat de coordinació , la qual cosa n'ha alentit el funcionament i dificultat a estones l'entrada de noves persones.Fonts del grup hacktivista han explicat que és impossible contraatacar: "Si contraataquéssim, faríem caure un ordinador de Rússia, no el seu, per això no té sentit". Els hackers que participen tant als atacs com en els contra-atacs fan servir connexions que salten per tot el món, al Canadà, Nova Zelanda, etc, per dificultar seguir-los el rastre. Si algú ataca l'atacant, possiblement llençarà la seva munició contra l'ordinador d'alguna empresa que no sap que els hackers la fan servir per voltar pel món. "Rastrejar cada connexió resulta impossible", explica Anonymous.Tot i que aquesta campanya de bombardejos acabarà en poques hores, l'#opCatalunya segueix viva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)