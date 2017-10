Quatre ferits en un atac amb ganivet a Munic

09:12 Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tallat aquest dimecres al matí l'autopista AP-7 en la primera de les accions previstes dels tres dies de vaga contra l'anunci de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per demanar la llibertat dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El tall s'ha allargat entre 20 minuts i mitja hora abans de les vuit del matí, coincidint amb l'hora punta del matí.



⚠️TALL AP-7⚠️ Les estudiants surten en contra del #155 i en la defensa de la #República. pic.twitter.com/rp5xfUQHUP — AssembleaComunicació (@Comunicaciouab) 25 d’octubre de 2017

09:05 El ple de Vilanova i la Geltrú rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSC. Juan Luis Ruiz, regidor socialista i tinent d'alcalde al govern liderat per Neus Lloveras afirma que la independència no pot passar per sobre de les lleis catalanes i l’Estatut.

08:56 Puigdemont reuneix l'estat major del procés en una reunió nocturna de cinc hores. La trobada ha acabat amb un "acord fràgil per la República", que contemplaria la declaració d'independència.

08:45 VIDEOS Així manipula TVE la informació sobre Catalunya. El Consell d'Informatius de l'ens publica un dur informe on denuncia el seguiment parcial del referèndum i les seves conseqüències.

07:30 PORTADES Les esquerdes entre PP i PSOE pel 155 posen nerviosa la premsa espanyola. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

06:54 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: entre el pols i les eleccions. "Eleccions per a què?, que és la principal pregunta, no té encara resposta més enllà de per evitar que sigui Rajoy qui les convoqui després del 155", es pregunta el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia els comitès en defensa del referèndum, les previsions econòmiques, Ada Colau i Jaume Collboni, el "diplomàtic» Antón Costa", els estatuts de Sau i Gernika i Xirinacs.

00:17 Girona aprova una moció que declara el rei Felip VI persona non grata. Els grups de CiU, ERC, PSC i la CUP acorden, a banda, tres mocions contra l'aplicació de l'article 155, la condemna a la violència de l'1-O a la ciutat exercida pels efectius policials espanyols i el rebuig als empresonaments. Informa Xavier Borràs.

23:44 Els CDR convoquen per demà a la tarda una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb el lema "Ni 155 ni eleccions, República". URGENT

La coordinadora de CDR’s de Barcelonès: Dimecres 25 d’octubre a les 19.30 a Plaça Sant Jaume: NI 155 NI ELECCIONS, REPÚBLICA ARA!!!” — #CDR Gràcia🔸 (@ComiteGracia) October 24, 2017

23:42 VÍDEO El contundent discurs de Rufián al Congrés sobre els ferits de l'1-O. El diputat republicà, vestit amb una samarreta demanant la llibertat dels Jordis, ha carregat contra la bancada del PP.

23:13 Les facultats de Comunicació rebutgen l'«intent de control» dels mitjans públics per part de l'Estat. Consideren que intervenir l'ACN, TV3 i Catalunya Ràdio seria "un atac contra la llibertat d'expressió".



22:59 L'Ajuntament d'Igualada rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSC. Els socialistes s'han abstingut en el punt de la moció que demanava fer efectiu del mandat de l'1-O perquè no creuen en "decisions irreversibles i unilaterals”.

22:57 Sort aprova una moció contra el 155 i a favor del mandat popular de l’1-O. Els grups municipals de Fem Municipi, la CUP i PDECat voten a favor.

22:57 Banyoles aprova les mocions per defensar l'autogovern de Catalunya i exigir la llibertat de Sánchez i Cuixart. Un dels textos ha rebut el suport de tots els regidors però en l'altre ICV s'ha abstingut.



22:41 Un miler de juristes exigeixen l'alliberament dels "presos polítics" Sànchez i Cuixart. Un manifest de Drets i del Col·lectiu Praga critica que el seu cas estigui en mans de l'Audiència Nacional, que "no és el tribunal competent".

22:29 Unanimitat en el ple de Sant Antoni de Vilamajor per rebutjar l'aplicació de l'article 155. Els vots del PDECat, ERC, CANVI i PUSA en contra de la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Informa Jordi Purtí.

22:23 ANÀLISI El xoc institucional perjudicarà més l'economia espanyola que la catalana. La Cambra de Comerç retalla en dues dècimes el creixement previst a Catalunya el 2018, fins al 2,5%, mentre que De Guindos redueix en tres dècimes el del conjunt de l'Estat, fins al 2,3%, i l'Airef diu que podria caure fins a 1,2 punts. Per Roger Tugas.

21:57 «Estiguem preparats, entrem a l'hora greu, els propers dies us esperem als carrers». La diputada de Junts pel Sí, Adriana Delgado, explica "el que es pot explicar" a un teatre Conservatori de Manresa ple de gent com feia temps que no s'havia vist.

21:56 La consigna del procés: independència ja i amb la gent mobilitzada permanentment. Jordi Sendra ha explicat el full de ruta de Junts pel Sí, que passa per aixecar la suspensió aquesta setmana i ha assegurat que els diputats estan preparats per arribar fins al final, "amb totes les conseqüències".

21:53 Barcelona en Comú posposa la decisió sobre el futur del pacte amb el PSC. Els "comuns" continuaran debatent la viabilitat de l'acord de govern amb els socialistes, que ja matisen el suport al 155, i acorden trobar una sortida "segons ritmes propis"; informen Joan Serra Carné i Jordi Bes.

21:43 El ple de l'Ajuntament d'Igualada aprova una moció amb el suport del PSC que rebutja l'aplicació de l'article 155. Els socialistes s'han abstingut en el punt de la proposta que demanava fer efectiu el mandat de l'1-O perquè no creuen en "decisions irreversibles i unilaterals".

21:39 La Vall d'en Bas aprova exigir la llibertat dels presidents d'Òmnium i l'ANC. El ple de l'ajuntament també acorda condemnar la violència de la policia espanyola l'1-O i una altra moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

21:36 La intervenció a les finances catalanes afecta 31 milions d'Agricultura i posa en risc fons europeus. La consellera Meritxell Serret assegura que l'actuació del govern espanyol és "injustificada". S'han bloquejat les partides dels ajuts previstos dins el Programa de Desenvolupament Rural, sanitat vegetal i animal, gestió forestal sostenible i cooperatives.

21:24 El Barça requisa al Palau Blaugrana la pancarta de Cuixart i Sànchez que ja no va deixar entrar al Camp Nou. El grup d'animació Sang Culé ha abandonat el recinte en senyal de protesta.

21:03 El PP es queda sol al Congrés defensant l'actuació policial per reprimir l’1-O. Tots els grups excepte el popular critiquen el paper de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, fins i tot el PSOE, C's o, en menor mesura, UPN, mentre ERC reclama l'alliberament dels "Jordis" i el PDECat recorda el franquisme.

20:47 L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès també rebutja en un ple extraordinari aplicar l'article 155. La proposta ha tingut el suport del PSC, que demana "lògica" a José Montilla en la votació al Senat.

20:46 L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova el rebuig "absolut" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El PSC ha votat a favor però insisteix en el fet que no vol "ni la DUI ni el 155" i demana diàleg.

19:51 Sindicats de la Policia Nacional amenacen amb «mesures de pressió» si no millora la situació al «Piolín». Els agents desplaçats a Catalunya per l'1-O denuncien condicions de vida "indignes" i "menyspreu continu" i demanen una reunió "urgent" amb el secretari d'Estat de Seguretat.

19:48 La Plataforma per la Llengua denuncia a Estrasburg la vulneració de drets civils i polítics a Catalunya. L’entitat viatja a la capital alsaciana per explicar al Consell d'Europa i al Parlament Europeu que els drets lingüístics dels catalans continuen menyspreats i defensar el reconeixement del català a la UE. Informa Pep Martí des d'Estrasburg.

19:30 La regidora de les Planes d'Hostoles vinculada al PSC abandona la llista. No se sent representada pel partit en relació a l'aplicació de l'article 155 i passarà a ser no adscrita.

19:30 Hisenda assegura que abonarà els 10 milions a les entitats socials quan rebi la certificació de la Generalitat. El ministeri sosté que no ha rebut cap sol·licitud per part del Govern per abonar els ajuts destinats a projectes del tercer sector.

19:25 The Wall Street Journal considera que Espanya no està fent res "antidemocràtic". El diari americà afirma que la gran "amenaça" per a Europa seria "establir un precedent permetent que falses votacions trenquin països reals".

19:08 Les joventuts del PSC envien bitllets de tren a Rajoy i Puigdemont perquè deixin de banda les cartes i parlin "com a persones adultes". El primer secretari de la JSC, Pol Gibert, ha criticat que Puigdemont i Rajoy "han jugat a la gallineta" amb Catalunya.

19:00 El ple de Reus compta amb el suport del PSC per rebutjar l’aplicació de l’article 155. ​La moció ha estat aprovada pel PDECat, CUP, ERC, Ara Reus i pels socialistes. Els regidors del PP i de C’s han marxat del ple perquè no volen formar part de la votació i deixen banderes als seus respectius escons.

18:54 Montilla pressiona Puigdemont per evitar el 155: «És a les mans del president de la Generalitat». El senador del PSC demana al cap de l'Executiu que convoqui eleccions per "patriotisme". L'expresident català exposa al Parlament el seu punt de vista abans del ple que votarà la supressió de l'autogovern.

18:55 La senadora Sara Vilà (CSQP) assegura al Parlament que el 155 "conculca drets fonamentals" i declara que la "interpretació de la seva indeterminació no pot ser un xec en blanc".

18:50 El Senat planteja a Puigdemont explicar-se dijous a la tarda o divendres al matí. El president de la cambra alta espanyola demana al president que confirmi la seva assistència abans de dijous a les deu del matí.

18:44 Joan Carlos Girauta acusa els diputats d'ERC i el PDECat de no treballar i queda retratat. Ciutadans ha demanat que retirin el sou als diputats independentistes per no assistir "reiteradament" a les sessions del Congrés.

18:40 Xavier García Albiol, a la comissió d'Afers Institucionals, assegura que el Govern és l'"únic culpable" de l'aplicació de l'article 155 i justifica el seu vot afirmatiu al Senat perquè aquest mecanisme és l'única manera de "mantenir l'autogovern".

18:36 Barcelona en Comú obre el debat sobre el futur del pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Els "comuns" estudien com canalitzar la incomoditat que els genera el suport dels socialistes a l'article 155 de la Constitució; per Jordi Bes.

18:24 José Montilla lamenta que el Govern estigui "segrestat" per entitats "respectables però que no representen tothom".

18:22 Montilla: "Hi ha solucions. Podem obrir el procediment la reforma de la Constitució".

18:21 José Montilla comença la seva intervenció a la comissió d'Afers Institucionals: "Ni el Govern ni el govern espanyol han fet esforços per curar les ferides de la sentència de l'Estatut".

18:08 Sant Hipòlit de Voltregà tindrà nou govern a partir del 8 de novembre. Som Voltregà i PDECat presenten una moció de censura contra l'alcalde socialista Xavier Vilamala. Informa Carles Fiter.