​Barcelona inverteix 72 milions d’euros en la transformació digital del consistori

Francesca Bria, Comissionada de l'Ajuntament de Barcelona de Tecnologia i Innovació Digital Foto: Adrià Costa

Taller de funcionament àgil entre funcionaris del consistori barcelonès Foto: Ajuntament de Barcelona

Reunió amb ciutadans en sessió Decidim.Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

Quan Francesca Bria va assumir el càrrec de Comissionada de Tecnologia i Innovació a l’ajuntament de Barcelona , ara fa un any, va anunciar el projecte de digitalitzar l’administració local interna i externament. Aquesta setmana la proposta ha començat a caminar. El Pla de Transformació Digital és una aposta profunda que no només passa per la tecnologia, sinó també per canviar mètodes i rutines de treball del funcionariat.El Pla es concreta en 20 projectes, entre ells un portal d’atenció ciutadana, serveis municipals al mòbil, el web de compra tecnològica, el de participació Decidim.barcelona , el servei d’identitat digital o el d’ incidències, reclamacions i suggeriments (IRIS ), que es renovarà completament. El pressupost total puja 72 milions d’euros, dels quals la partida major (31.750 milions) es destinarà al programari lliure, al codi obert i a noves pràctiques en l’ús de les dades ciutadanes.El consistori s’ha donat fins al 2020 per complir amb el gran repte de seguir les directrius de la normativa europea, el programa Horizon 2020 , que promou canvis des de les administracions públiques orientats a oferir millors i més àgils serveis als ciutadans a partir de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).“La mesura és molt pionera perquè es tracta en posar el ciutadà primer i proposa la sobirania tecnològica, que vol dir que la gent tingui el control de les dades que l’administració local té d’ell, alhora que proposa cuidar la privacitat, la transparència i els drets digitals”, explica Francesca Bria.Entre els compromisos del Pla Digital, el principal és revertir les llicències privades de companyies com Microsoft i SAP per facilitar l’entrada d’altres proveïdors locals, petits i mitjans, a més “d’eliminar els costos de les llicències d’ús de les grans empreses”. Estratègic també serà el Marketplace (mercat digital) que es crearà per afavorir que la contractació pública no vagi sempre a les mans de les grans empreses. “S’ha de canviar el marc de relació amb l’administració pública. No pot continuar sent un sistema que resti perquè a Barcelona tenim 13.000 pimes de tecnologia que han de tenir oportunitats de negoci”, afegeix Bria.D'altra banda, es vol facilitar a la ciutadania les gestions amb l'administració: reaprofitar informació ja existent perquè la gent no hagi d'aportar de nou documents; que els serveis per Internet siguin fàcils d'utilitzar o que el canal digital funcioni les 24 hores i els 365 dies de l'any. "La sobirania digital no és un concepte abstracte", explica Francesca Bria. "Es basa en clàusules que obliguen a les empreses a respectar la propietat de les dades personals, la privacitat i la gestió d’informació”. En aquest sentit, la Comissionada explica que això ja s’ha aconseguit amb el contracte de telefonia que s’ha tancat amb Vodafone, en el de la neteja pública, amb el Bicing i la T-Mobilitat.Però potser una de les parts més complicades del Pla de Transformació Digital serà el que obligarà a modificar el funcionament dels treballadors del consistori, mitjançant un programa de creació de competències digitals. L’Institut Municipal d’Informàtica serà qui pilotarà el canvi, que actualment compta amb 230 persones a les quals se sumaran 64 nous perfils joves, experts en desenvolupament tecnològic.“Això serà una tasca titànica però necessària en el moment actual per estalviar recursos i implementar millor el temps. També és important pensar en la usabilitat quan crees aplicacions digitals que han de fer servir els ciutadans, d’un sol clic i molt més senzill”.El pla tecnològic del consistori vol potenciar la transparència de la contractació pública i de les dades dels ciutadans, a més de prendre el control dels serveis públics per als ciutadans. La Comissionada de Tecnologia i Innovació a l’Ajuntament de Barcelona ha destacat que “mai abans s’ha fet una iniciativa similar des d’una ciutat, sí des de governs com el del Regne Unit o el d’Austràlia"

