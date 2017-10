L'obra de Hans​ Van​ Manen inaugura el nou curs de dansa al Centre Cultural Terrassa

Les «Polish pieces», d'Introdans Foto: Introdans

Hans Van Manen és tota una institució en el món de la dansa. Amb 85 anys, acabats de fer aquest darrer juliol, és considerat el millor coreògraf d’Holanda i també un dels grans referents d'aquest art a nivell mundial. La companyia Introdans fa molts anys que treballa amb l'obra de l'autor, com bé demostra que, des del 1995, hagi inclòs al seu repertori una vintena de coreografies amb el seu segell. L'homenatge ara és complet gràcies a un espectacle que inclou les seves tres grans coreografies: Polish Pieces, In and Out i Black Cake.Aquesta obra és el colofó a una estreta relació creativa, fonamentada en el respecte que la companyia professa a l'obra de Van Manen. Les tres peces arriben a Catalunya aquest cap de setmana i es podran gaudir en directe dissabte 21 d'octubre al Centre Cultural Terrassa, en la peça inaugural de tardor de la 34a Temporada BBVA de Dansa, que comptarà també amb el Russian State Ballet (25 de novembre) i es clausurarà amb una gala d’Estrelles i Solistes de l'Òpera de París (16 de desembre.Introdans, representant de l’Escola Holandesa de Ballet, és reconeguda per haver tingut un destacat ​paper renovador en el món de la dansa, tant al seu país com a nivell internacional. El seu estatus ha estat reconegut essent la primera companyia de ballet estrangera en actuar al nou escenari del Teatre Bolxoi de Moscou (2003). També ha actuat arreu d’Europa i en una vintena de països d’arreu del món, en escenaris tan mítics com el The New Victory​ T​heater​, de​Nova​ Y​ork.Amb l'espectacle que es veurà a Terrassa, volen celebrar la grandesa del reconegut coreògraf, que va començar la seva carrera l’any 1951 com a membre del Recital Ballet de Sonia Gaskell i al 1952 es va incorporar a la Nederlands Opera Ballet, on va crear el seu primer ballet, Feestgericht. Van Manen ha creat més de quaranta ballets com De maan in de trapéese, Dualis Squares o Trois gnossiennes. A més, és un aclamat fotògraf amb obra exposada arreu del món.L'obra d'Introdans és, a banda d'una esperada funció en la cartellera de dansa catalana, l'encarregada de donar el tret de sortida a la tardor de la 34a Temporada BBVA de Dansa, que comptarà també amb el Russian State Ballet (25 de novembre) i es clausurarà amb una gala​ d'Estrelles ​i ​S​olistes ​de ​l'Òpera ​de ​París ​(​16​de​desembre).

