​Tres detinguts en dos dels «narcopisos» més conflictius del Raval de Barcelona

La policia ha detingut aquest divendres almenys tres persones després d'un escorcoll en dos "narcopisos" del número 22 del carrer d'en Roig, al barri del Raval de Barcelona. Es tracta d'un dels edificis on els veïns havien denunciat amb més insistència el continuat tràfic de drogues . Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra han entrat cap a les 10 del matí a l'edifici i han registrat els habitatges que funcionaven suposadament com a "narcopis" ocupat i des d'on es traficava i es consumien drogues.Els escorcolls han durat gairebé tres hores fins que la policia ha decidit tapiar les portes dels habitatges per evitar una nova ocupació. El registre als immobles s'ha vist amb satisfacció entre els veïns que fa mesos que denuncien la situació amb l'objectiu que "la droga no consumeixi" el barri.Amb els escorcolls, els dos cossos policials han comprovat que els pisos, el 1r 2a i el 3r 2a, estaven habilitats pel consum i la distribució de drogues i han localitzat diverses drogues d'heroïna i cocaïna, preparades per a la seva venda. Aquest operatiu, que ha comportat la detenció de tres persones, és el quart dispositiu que Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han dut a terme aquest any en pisos d'aquesta mateixa finca.Per aquest motiu, alguns veïns han seguit l'escorcoll des dels balcons o a peu de carrer i no amagaven la satisfacció de l'operatiu, ja que de fet, el número 22 del carrer d'en Roig, era un dels punts que ja havien denunciat des que els afectats es van començar a coordinar per lluitar contra aquest fenomen al barri. Així ho ha explicat en Carlos, encarregat de la comunicació del carrer, que ha admès està ''entusiasmats'' amb la clausura dels pisos perquè els retorna la ''tranquil·litat. Ha recordat també que s'han arribat a comptabilitzar fins a 195 drogoaddictes cada 90 minuts en aquest edifici.En Carlos també ha admès que tenen 60 "narcopisos" més localitzats al barri i assegura que els veïns estan coordinats per seguir treballant per abolir el fenomen i no permetre ''que la droga consumeixi el nostre barri''. Entre alguns detalls, en Carlos ha explicat que reconeixen els pisos també per alguna ''iconografia'' com per exemple, el fet de deixar un llençol de color clar, blanc per exemple, per indicar que és un local dedicat a la venda de droga, i canviar-lo a vermell, quan no se'n pot subministrar.Des de principis d'any, la policia ha fet 25 entrades a diferents pisos al barri del Raval, i s'han detingut 30 persones. Des del 26 de juliol, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, han desmantellat una desena de punts de venda al barri del Raval.En aquests moments, els dos cossos mantenen els dispositius de seguretat a la zona i tenen obertes diverses investigacions en punts on s'estaria produït tràfic de droga, i per tant, no es descarten futures detencions. Des de la policia s'actua en part, gràcies a la informació dels veïns que des dels cossos s'ha de comprovar la seva veracitat i s'inicien les investigacions quan es detecta qualsevol indici de tràfic de substàncies estupefaents, posant-ho en coneixement del jutjat.Els dos cossos també han reforçat aquest any les accions de prevenció i dissuasió amb increment de patrulles uniformades a la zona i les accions relacionals de devolució de la informació al veïnat i al teixit associatiu del barri. Per incrementar l'eficàcia de les actuacions policials, s'ha implementat un protocol de coordinació per agilitzar el tapiat de pisos intervinguts per evitar noves ocupacions, ja sigui posant-se en contacte amb la propietat o aconseguint el permís per realitzar l'actuació.

