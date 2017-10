El Trueta és el primer hospital català que implanta una nova vàlvula cardíaca biològica

Es tracta d’una pròtesi de teixit biològic que millora notablement les vàlvules de característiques similars que s’apliquen habitualment. Foto: @htrueta

El Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha implantat aquest octubre una innovadora vàlvula cardíaca a un pacient de 66 anys que patia una valvulopatia aòrtica. Es tracta d’una pròtesi de teixit biològic que millora notablement les vàlvules de característiques similars que s’apliquen habitualment, que tenen com a principal inconvenient la calcificació i el deteriorament que afecta el seu funcionament i obliga a fer una reoperació al pacient al cap d’uns 15 anys de la intervenció.El Trueta és el primer hospital de Catalunya i el tercer de l’Estat espanyol a implantar aquesta nova vàlvula, que ofereix sobretot dos avantatges. D’una banda, el tractament especial que incorpora n’endarrereix la calcificació, cosa que fa que ofereixi un rendiment òptim durant uns 20 anys. A més, si s’arriba a aquest punt la vàlvula està preparada per acollir-ne una de nova dins seu, que s’implantaria per via percutània al pacient cosa que li evitaria una nova operació a cor obert a una edat ja molt avançada, i en què hi ha altres patologies associades a l’envelliment.Per al tractament de les valvulopaties aòrtiques, les pròtesis mecàniques són l’alternativa a les biològiques. Les primeres tenen una durada molt més llarga, però un inconvenient principal: la medicació anticoagulant que cal prendre pot generar problemes de sagnat al pacient i l’obliga a portar un control de la dieta molt més estricte que en el cas de les vàlvules biològiques, ja que alguns aliments poden alterar els nivells d’anticoagulació. Tot i això, en els pacients de menys de 65 o 70 anys se sol optar per les mecàniques, per evitar que s’hagin de sotmetre a una nova operació a cor obert al cap de 15 anys, tot i que la seva qualitat de vida es pugui veure reduïda per un control més estricte dels seus hàbits.En canvi, sí que s’opta per vàlvules de teixit biològic en dones que volen quedar-se embarassades i no poden prendre anticoagulants, així com en els pacients majors de 70 anys en qui es considera que la pròtesi serà vàlida fins al final de la seva vida.L’any passat a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona es van fer 75 operacions per implantar vàlvules aòrtiques. Els responsables del Servei de Cirurgia Cardíaca han presentat el cas aquesta setmana al Congrés de l’Associació Europea de Cirurgia Cardíaca, a Viena (Àustria), on s’ha discutit sobre les perspectives que aporta la nova vàlvula.Aquesta pròtesi és pionera a Catalunya, però també molt innovadora a Europa i a l’Estat espanyol on, fins avui, només s’ha utilitzat als hospitals Virgen de la Arrixaca de Múrcia i al de La Corunya, mentre que al continent europeu s’ha fet servir al Regne Unit, Suècia i Suïssa. Ara, l’Hospital Dr. Josep Trueta participarà també en un estudi multicèntric europeu que analitzarà els avantatges d’aquesta nova pròtesi cardíaca.Els procediments de cirurgia cardíaca es consideren d’alta especialització, atès el grau d’expertesa tècnica quirúrgica i professional que requereixen i l’elevat risc que tenen per als pacients.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)