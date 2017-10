Els Bombers atenen gairebé 500 avisos per la pluja des de dimecres al matí

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 493 avisos pel temporal de pluja que plana sobre Catalunya des d'aquest dimecres al matí. La totalitat de les trucades al servei d'emergències s'ha produït entre les deu del matí de dimecres i les set de la tarda de dijous.Entre les quatre i les set de la tarda d'avui s'han atès 72 avisos, la immensa majoria a l'àmbit metropolità de Barcelona. A la Regió Metropolitana Nord hi ha hagut 42 avisos, mentre que a la Regió Metropolitana Sud n'hi ha hagut 25. A la zona de Tarragona se n'han comptabilitzat 203 entre les deu del matí de dimecres i les quatre de la tarda d'aquest dijous. La majoria dels serveis s'han fet per la caiguda d'arbres a la via pública, sanejaments de façana, i embornals i canals embossades.Les pluges i el vent va colpejar amb força aquesta nit i matinada tot el territori català. Les precipitacions han provocat alguns danys, sobretot al sud del país . La zona més afectada ha estat el Camp de Tarragona, on una forta tromba d'aigua i vent ha provocat nombrosos danys materials en poblacions com Valls, Salou o Tarragona. A Tarragona ciutat han caigut més d'una vintena d'arbres i hi ha molts carrers tallats, com l'últim tram de la Rambla Nova.​Segons ha confirmat l'Ajuntament de Tarragona, al carrer Gasòmetre hi ha hagut un ferit que s'ha trencat la cama després que sortís volant un banc d'una zona comunitària. A més el circ romà i el pretori també han sofert desperfectes. A Valls, desenes d'arbres també han estat arrencats del terra al passeig del Fornàs, entre d'altres. Alguns arbres han caigut sobre vehicles i també han arrencat teulades a la zona camp de futbol de Vilar, com a la pista coberta, dels vestidors i del bar.

