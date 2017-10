L'anunci del 155 ja afecta l'economia: l'Ibex tanca en vermell i la prima de risc s'enfila

23:54 Inés Arrimadas titlla d'"irresponsables" l'ANC i Òmnium per la crida a retirar diners dels bancs. Crida per la Democràcia insta la ciutadania a fer-ho aquest divendres, de 8 a 9 del matí, als cinc principals bancs.

23:34 VÍDEO El «Polònia» versiona el «Help Catalonia» d'Òmnium: «Forget Catalonia». El programa d'humor ha girat la truita i ha posat al davant de la càmera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria demanant ajuda per Espanya davant els "deu o vint" catalans independentistes.

23:33 Ciutadans a Manresa afirmen que "se senten tristos" pel que va passar l'1 d'octubre i amb l'empresonament dels "Jordis". El ple de l'Ajuntament de Manresa demana la dimissió i declara persones "non grates" Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo, i exigeix el cessament immediat del responsable directe de l'operatiu, Diego Pérez de los Cobos.

23:16 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil abandona la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida després d'onze hores. Han estat recopilant les gravacions de la centraleta de comunicacions de la comissaria de Ponent l'1-O i la informació dels mòbils de dos comandaments i un agent.

22:06 VÍDEO Un centenar de persones reben Albiol a Sant Cugat amb una cassolada per reclamar la llibertat del Cuixart i Sànchez. El president del PP català ha assistit a la inauguració de la nova seu a la localitat vallesana.

22:05 ÚLTIMA HORA ANC i Òmnium criden a retirar diners dels bancs per pressionar l'Estat. Les associacions demanen als ciutadans que treguin efectius de les cinc principals entitats financeres i que, en el cas del Banc Sabadell i La Caixa, especifiquin el rebuig a la decisió del canvi de seu.

21:40 VÍDEO Crida per la Democràcia, abans d'anunciar les accions directes: «Recorda, no estàs sol». L'entitat ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què recorda que "junts ho podem tot", en referència a les futures mobilitzacions organitzades pel sobiranisme.

21:37 El vicepresident Oriol Junqueras ha admès aquest dijous que el Govern està "gens satisfet" amb el fet que algunes companyies hagin traslladat les seus socials fora de Catalunya, però ha volgut remarcar que hi ha 260.000 empreses que es mantenen.

21:24 Agbar reubicarà la seu social a Barcelona quan es recuperi l'«estabilitat». El conseller delegat de la companyia assegura que traslladar-se a Madrid va ser una decisió "dolorosa".

21:11 Unes 700 persones protesten contra el govern espanyol en dues manifestacions pel centre de Girona. Durant les marxes s'han escoltat crits contra l'aplicació de l'article 155 i demanant la llibertat de Sánchez i Cuixart.



21:04 Jordi Ballart guarda silenci davant de l'aplicació del 155 amb l'aval del PSOE. L'alcalde de Terrassa va assegurar que plegaria per "ètica" si els socialistes avalaven la intervenció de l'autonomia catalana. Informa Albert Prieto i Sergi Ambudio.

20:44 Europa insisteix: "No hi ha espai per a la mediació internacional". Donald Tusk, president del Consell Europeu, assegura que Catalunya "no forma part a nivell formal" de les converses entre els líders del continent.

20:31 VÍDEO El Teatre Nacional, dempeus cridant «llibertat» per Sànchez i Cuixart. El TNC ha dedicat l'estrena de l'obra "Desig sota els oms" als líders sobiranistes empresonats.

20:30 La pluja frustra la segona concentració a Tarragona per exigir l'alliberament de Cuixart i Sànchez. Tot i les condicions meteorològiques adverses, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de la subdelegació del govern espanyol per demanar la llibertat dels «presos polítics». Informa Jonathan Oca.

20:19 La referència cinematogràfica del «The Telegraph» per il·lustrar l'independentisme. El diari britànic publica una vinyeta representant el procés català coincidint amb l'anunci de l'aplicació del 155.

20:09 PRIMÍCIA ERC ja està a punt pel pitjor escenari: té un pla per si la il·legalitzen. Els republicans han informat els seus quadres sobre com reaccionar per preservar l'organització i la logística del partit. Per Roger Tugas.



20:03 La Fiscalia maniobra perquè el Govern aparti Josep Lluís Trapero de les seves funcions. El ministeri públic demanarà a l'Audiència Nacional que notifiqui al Departament d'Interior les mesures cautelars contra el major per sedició i s'apliquin les normes disciplinàries de l'estatut de la policia catalana.

19:49 L'anunci del 155 ja afecta l'economia: l'Ibex tanca en vermell i la prima de risc s'enfila. Melià Hotels i la immobiliària Colonial han liderat les pèrdues del selectiu espanyol a la borsa.

19:46 EN PROCÉS «En un escenari de conflicte, Espanya sap que hi té molt a perdre». Oriol March, redactor de Política de NacióDigital, analitza els passos previs a l'aplicació del 155 i l'aixecament de la suspensió de la declaració de la independència.

19:10 Concentració davant la delegació del govern espanyol per l'alliberament de Sànchez i Cuixart. Desenes de manifestants convocats per la CUP protesten sota la pluja per l'empresonament dels presidents d'Òmnium i ANC.



19:05 Les càrregues de l'1-O van ser «desproporcionades i violentes», segons diverses entitats de drets humans. Un informe de la plataforma #SomDefensores, presentat aquest dijous, denuncia l'ús de la força per part de la Policia Nacional i Guàrdia Civil el dia del referèndum.

18:53 Ple monogràfic o debat de política general: les vies per declarar la independència; ho expliquen Sara González i Oriol March. Junts pel Sí i la CUP perfilen la millor manera d'aixecar la suspensió amb l'horitzó de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'independentisme sospesa sotmetre a votació el procés constituent per sumar suports dins de Catalunya Sí que es Pot.

18:49 El mail que ha enviat el govern espanyol a l'ambaixador belga: «Prenem nota». Madrid s'ha queixat al representant del govern de Bèlgica a l'Estat per les declaracions del primer ministre Charles Michel fent una crida al diàleg.

17:36 Demanen un "relleu urgent" dels agents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya per aturar el procés independentista. L’Associació Espanyola de la Guàrdia Civil es mostra convençuda que de voluntaris "no en faltaran".

17:28 Carme Forcadell, al «Frankfurter Allgemeine»: «Europa no pot mirar més cap a una altra banda». La presidenta del Parlament denuncia al diari alemany que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són "presos polítics".

17:28 El Parlament Europeu descarta fer un debat sobre l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El vicepresident del PPE, Esteban González Pons, ha afirmat que l’Eurocambra no pot “censurar” l’acció de la justícia quan s’actua “d’acord” amb la llei.

16:19 Urkullu demana al govern espanyol que no apliqui l'article 155 perquè no s'ha declarat la independència. El lehendakari reclama a Puigdemont i a Rajoy que dialoguin "sense condicions ni humiliacions".

16:09 L'ex-primer ministre d'Itàlia i líder del partit Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, ha assegurat que ell no hauria enviat la Guàrdia Civil per impedir l'1-O. "És una crisi molt difícil que, crec, pot resoldre's amb el diàleg. Jo no hauria enviat la Guàrdia Civil als catalans per obstaculitzar el vot en el referèndum", ha declarat quan ha arribat a Brussel·les per participar en una reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia al Consell Europeu.

16:00 CRÒNICA El Govern es prepara per resistir un 155 amb una intervenció selectiva; per Joan Serra Carné i Oriol March. L'executiu preveu que l'Estat prengui mesures "quirúrgiques" que afectin competències claus de l'autogovern, des de l'estructura política i administrativa fins al comandament dels Mossos. "La Generalitat no desapareixerà", assenyalen al Govern en referència a una intervenció agressiva de l'autonomia que substitueixi alts càrrecs.

15:29 El Senat haurà de posposar el ple de l'article 155 fins a finals d'octubre. La decisió del consell de ministres de reunir-se aquest dissabte per iniciar la intervenció de l'autonomia de Catalunya obligarà a la càmara a endarrerir-lo fins al dia 30 o 31.

15:21 La Diputació de Girona demana la llibertat immediata de Sànchez i Cuixart, informa Xavier Borràs.

15:20 El primer ministre de Luxemburg creu que «Europa no pot ignorar la realitat» de Catalunya. Xavier Bettel espera que Rajoy parli del tema a la cimera dels líders europeus a Brussel·les.

15:21 L'ex president del govern espanyol José María Aznar adverteix que la reforma constitucional "no ha de ser el pagament a terminis al secessionisme català". En un acte a València, també ha alertat que està en joc el pacte del 1978 davant una posició a Catalunya on "el nacionalisme ho ha donat tot per trencat".

14:39 El Banc Sabadell estudia traslladar a Madrid la presidència i la secretaria general. El consell d'administració de l'entitat ja va aprovar el canvi de domicili social a Alacant arran dels efectes de l'1-O.

14:30 JxSí i la CUP no prendran cap decisió definitiva sobre la declaració d'independència fins que l'Estat no concreti el 155. Els dos grups parlamentaris s'han reunit al llarg del matí per discutir com fer efectiu el resultat del referèndum de l'1-O.

14:05 Carreguen contra Prodis Terrassa per defensar Sànchez i Cuixart: «Vergonyós que utilitzin discapacitats». La Fundació va sumar-se a l'aturada d'aquest dimarts al matí per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium.

14:04 Un centenar llarg de persones es concentren sota la pluja a Manresa contra l'aplicació de l'article 155. Part dels manifestants s'han dirigit fins les dependències de la policia espanyola i hi han fet una cassolada.

14:00 Els ministeris de Foment i Interior mantenen efectius de la Guàrdia Civil en aeroports, ports i altres infraestructures "crítiques".

14:00 El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, diu que l'AVE Madrid-Barcelona creix en viatgers per la fugida d'empreses a la capital espanyola.

13:54 L'alcalde de Dosrius veu una «coincidència remarcable» entre la seva denúncia i la citació de la Guàrdia Civil. Marc Bosch es mostra "estupefacte" davant la investigació per desobediència i subratlla que l'1-O va mantenir una "resistència pacífica".