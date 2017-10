Suspesa per les fortes pluges la prova pilot per regular l'accés al Parc natural del Montseny

La prova pilot prevista per aquest cap de setmana per regular l'accés al Parc Natural – Reserva de la Biosfera del Montseny ha quedat parcialment suspesa a causa de les fortes pluges d'avui. L'episodi de precipitacions ha deixat inutilitzat temporalment l'espai habilitat a Campins com a zona d'aparcament dissuasiu per a vehicles particulars.Així, aquest primer cap de setmana, del total dels tres previstos per realitzar la prova pilot, només es manté la línia d'autobús gratuïta des de l'estació de Renfe de Sant Celoni i que arribarà fins a Santa Fe de Montseny. L'horari de la línia es manté coincidint amb els horaris dels trens, tant de sentit Barcelona com Girona.Per als dos caps de setmana següents, 28 i 29 d'octubre, i 4 i 5 de novembre, així com el dia 1 de novembre, festa de Tots Sants, es manté el dispositiu anunciat per regular l'accés a Santa Fe de Montseny per la carretera BV-5114 entre Campis i Santa Fe. No es tallarà el trànsit de vehicles privats, sinó que, en arribar a Campins, s'informarà els vehicles de l'estat dels aparcaments a Santa Fe i es convidarà als visitants a fer ús del transport públic gratuït que s'ha habilitat per aquests dies per arribar-hi.Per aquest cap de setmana, es manté el servei de transport públic gratuït per a totes les persones que vulguin accedir a Santa Fe des de l'estació de Renfe de Sant Celoni, entre les 11.10 h del matí i les 17.25 h de la tarda, amb una freqüència de 30 minuts.Aquest autocar és gratuït en ambdós sentits. La parada del bus serà davant l'estació i la seva sortida està combinada amb l'arribada de trens de mitjana distància, tant en sentit Barcelona com Girona. L'horari de sortida es pot veure afectat per l'arribada d'aquests trens.

