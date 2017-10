Els taxistes amenacen amb «mobilitzacions indefinides» a partir del 30 d'octubre

Les associacions de taxistes de Barcelona mouen fitxa. Han acordat aquest dijous en una reunió iniciar "mobilitzacions indefinides" a partir de dilluns 30 d'octubre contra la possible entrada en servei de gairebé 3.000 noves llicències VTC (de cotxe amb conductor professional) durant el darrer trimestre de 2017 a Catalunya.En declaracions a l'ACN, el portaveu d'Elite Taxi, Ivan Lesma, ha afegit que les protestes es faran també contra la "inacció" de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per fer complir la normativa que impedeixi la "competència deslleial" de les apps que operen amb VTC. Tot i que Lesma no ha volgut concretar la forma que tindran aquestes mobilitzacions, ha afirmat que hi haurà "accions diàriament i de manera indefinida".El portaveu d'Elite ha destacat que les mobilitzacions volen exercir pressió a les administracions, però sense "generar més problemes als clients". El sector del taxi reclama la regulació del sector de les VTC, incloent-hi en la normativa el respecte a la ràtio 1/30 (que fixa que ha d'haver-hi només una llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi).Els taxistes també demanen que els vehicles amb llicència VTC hagin de fer torns i descansos, com fa el sector del taxi, i que s'indemnitzi als taxistes per l'entrada en vigor de les noves llicències. El sector també demana a les administracions competents, especialment a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Àrea Metropolitana (AMB), que no es permeti a les noves llicències VTC operar a la conurbació de la capital catalana, adduint problemes de mobilitat o medi ambient.Igualment, es reclama que les apps que operen amb llicències VTC només puguin oferir servei amb un temps mínim d'antelació (que podria ser d'una hora) per evitar que donin un "servei immediat" que els taxistes consideren que han de tenir en exclusivitat. També proposen que s'hagin d'introduir aquests trajectes en un registre d'internet per poder comprovar si hi ha frau.

