El cinema català arriba per sisena ocasió al Cambridge Film Festival

Camera Catalonia a l'Arts Picturehouse La propera pell, d'Isaki Lacuesta i Isa Campo

Dissabte, 21 d'octubre a les 20.30 hores.



In the same boat, de Rudy Gnutti

Dimarts, 24 d'octubre a les 17.15 hores.

Dimecres, 25 d'octubre a les 14.45h.



El rei borni, de Marc Crehuet

Diumenge, 22 d'octubre a les 15.00 hores.



Incerta glòria, d'Agustí Villaronga

Dilluns, 23 d'octubre a les 20h.

Dimarts, 24 d'octubre a les 22.15h.

Del 19 al 26 d’octubre, el Cambridge Film Festival obre una nova edició, que tornarà a comptar, per sisena ocasió, amb una nova edició del Camera Catalonia , un cicle que cada any acosta al públic anglès les novetats cinematogràfiques catalanes més destacades del curs. Aquest 2017, la collita mostra quatre films que parlen de la vivesa, de la qualitat i de la diversitat del cinema fet a Catalunya: La propera pell, El rei borni, Incerta Glòria i In the same boat.El Cambridge Film Festival és un certamen "relativament petit i acollidor" que permet l'acostament entre el públic i els actors, directors i guionistes. Un cicle fet a mida per gaudir de bons films i degustar-los amb els propis protagonistes, establint un contacte directe amb la història que s'explica i els creatius que l'han fet possible, tot ampliant l'experiència que ja de per si ofereix el cinema d'autor.Pa negre va ser el gran protagonista de la primera edició del Camera Catalonia, ara fa sis anys, nascut al si del Cambridge Film Festival, que compta amb el suport de l' Institut Ramon Llull . Després d’aquell èxit i de les edicions que l’han succeït, la sisena edició torna a comptar amb un film d’Agustí Villaronga, l'aplaudida versió de la novel·la Incerta Glòria.La propera pell, d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, també forma part del programa, com El rei borni i el documental In the same boat, que es presenten per primera vegada al Regne Unit, també es projectaran a la Arts Picturehouse de Cambridge. Aquí pots consultar el programa al complet

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)