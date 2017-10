Un grup d'ultres fa un escarni a Mónica Oltra a casa seva

Mónica Oltra sufre un escrache en su casa por parte de un grupo de extrema derecha https://t.co/ygVZbtypYr pic.twitter.com/cbv8dYuoBg — Europa Press (@europapress) 19 d’octubre de 2017

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va patir aquest dimecres a la nit un escarni a casa seva per part d'un grup d'extrema dreta, segons que han confirmat fonts pròximes, primer, i la mateixa Oltra en declaracions a la Cadena Ser, recollides per l'ACN.Segons que es pot veure en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel·lícula Scream es va concentrar durant la nit a casa seva portant una bandera espanyola amb la frase 'Visca la unitat d'Espanya'. L'escarni va ser retransmès a través de les xarxes socials per España 2.000.En declaracions a la Cadena SER, la vicepresidenta valenciana ha explicat que es trobava acabant de sopar quan va sentir música al carrer i va veure com manifestants emmascarats portaven una bandera espanyola. Oltra ha dit que al principi els seus fills pensaven que hi havia una festa al carrer però quan va veure el caire de la concentració es va adonar que era una altra cosa."Això és feixisme, cal dir-ho pel seu nom, perquè és gent que es creu amb el dret d'agredir la resta tant verbal com físicament perquè no comparteixen les seves idees", ha manifestat la portaveu del govern valencià que ha qualificat com "molt greu i amenaçador per a la societat" aquestes accions.Oltra ha afegit que els concentrats li volien transmetre el missatge de "sabem on vius i on viu la teva família". La vicepresidenta valenciana ha indicat que en els vídeos difosos es pot identificar el president del partit ultra España 2.000 José Luis Roberto i ha qualificat com "mol trista" l'apropiació de la bandera espanyol que fan aquest tipus de formacions. "És difícil agafar-li afecte una bandera quan només te la trobes quan és per a insultar", ha manifestat.La dirigent de Compromís ha assenyalat que el delegat del govern espanyol Juan Carlos Moragues s'ha posat en contacte amb ella després d'haver actuat "amb un excés de confiança" davant les agressions ultres a la manifestació del passat 9 d'octubre "quan es va colpejar persones sense que hi hagués cap identificació ni detenció."L'extrema dreta a València sempre ha tingut aquest encoratjament i ara estan especialment encoratjats. Hem de fer un pensament col•lectiu del que estem fent perquè se sentin impunes i amb el dret de ser els amos del carrer", ha dit Oltra.

