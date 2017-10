Clam del Camp Nou per la llibertat de Sànchez i Cuixart

El gol en contra se hace presente nuevamente en la temporada. Barça 1-0 Olympiacos pic.twitter.com/SD7LvjPbgO — Barça Honduras (@Barcelona_HND) October 18, 2017

Gol 100 de Messi en competiciones europeas, no podía ser de otra forma que una obra de arte. pic.twitter.com/cLirtKHQA3 — Barça Honduras (@Barcelona_HND) 18 d’octubre de 2017

Digne hace el tercero luego de que Messi sacara a bailar a los defensores. pic.twitter.com/3BPO5ZMIeK — Barça Honduras (@Barcelona_HND) 18 d’octubre de 2017

Una pancarta que l'ANC, Òmnium i la Plataforma Pro Seleccions volien entrar al Camp Nou. Foto: ANC

Creiem que el missatge del @FCBarcelona_cat no representa el sentiment de la majoria de l'afició, per això rebutgem la invitació a la llotja pic.twitter.com/cjQ4ShWapv — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Qui sent el "més que un club" no penjaria aquesta pancarta al camp.#LlibertatJordis https://t.co/HAnzsd4pJ0 — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Agraïm el gest del @FCBarcelona_cat en solidaritat amb el president d'@omnium i, amb el màxim respecte al club, volem comunicar que aquest vespre el seient a la llotja que ens han cedit restarà buit, denunciant així la manca de llibertat de @jcuixart ▪️https://t.co/6bxUwtyY69 — Òmnium Cultural (@omnium) October 18, 2017

Partit plàcid del Barça al Camp Nou, que ha superat amb facilitat l'Olympiacos per tres gols a un. Leo Messi ha tornat a quallar una gran actuació i ha conduït l'equip cap a la tercera victòria consecutiva en aquesta edició de la Lliga de Campions. Tres partits, nou punts. Els blaugrana tanquen una primera volta de la fase de grups gairebé perfecta, tant a nivell de resultats com a nivell de joc.El partit ha començat igualtat, amb un Olympiacos tímid en la pressió. Quan el públic cridava "independència" ha arribat el primer gol del Barça. Ha estat en pròpia porteria després d'una centrada de Deulofeu. Després de cantar el gol, els aficionats han cridat "llibertat" per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La primera part no ha tingut més transcendència, més enllà de l'expulsió de Gerard Piqué per doble targeta groga. La segona ha estat per rematar una pilota amb la mà.La segona part ha començat amb un nou clam de "llibertat" per als dirigents sobiranistes. Sobre la gespa, de nou, s'han igualat les forces. L'Olympiacos ha tret tímidament el cap, encoratjats per jugar amb un home més. Ara bé, quan més a prop estaven els grecs de l'àrea de Ter Stegen, ha aparegut Messi per marcar el segon. L'argentí és capaç de marcar des de totes les posicions i avui ho ha tornat a demostrar amb un xut precís de falta, que li ha servit per arribar al centenar de dianes en competicions europees.El conjunt blaugrana ha encarrilat el partit en poc més de dos minuts. Si Messi ampliava distàncies en el minut 61, Lucas Digne s'encarregava de sentenciar el partit en el 63. El millor jugador del món ha deixat amb un pam de nas el seu defensor, l'ha desbordat a menys d'un metre de la línia de fons i ha centrat la pilota, que s'ha passejat per dins l'àrea fins a arribar als peus del lateral francès. Aquest l'ha creuat, rassa, enganxada al pal. 3-0 i dosi de tranquil·litat per la darrera mitja hora de partit.Els darrers minuts del matx han estat de pur tràmit. Ernesto Valverde ha pogut donar descans als jugadors més carregats de minuts i l'equip ha pogut administrar forces. L'Olympiacos ha fet el gol de l'honor a l'últim minut, en una molt bona rematada de cap del central Nikolau. Tres partits, tres victòries en aquesta edició de la Lliga de Campions. El Barça és líder i avui ha aplanat el camí cap a vuitens de final.L'ANC, Òmnium i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes han presentat aquest dimecres pancartes que el Barça no ha deixat a l'estadi pel partit que aquest vespre disputen contra l'Olympiacos grec. És el primer partit dels blaugrana al Camp Nou després del referèndum de l'1 d'octubre, de la repressió posterior de l'Estat i dels empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Aquest és el material que el club no ha volgut que entrés al camp, que conté la imatge de les dues cares de Sànchez i Cuixart i el lema "Freedom! Freedom!" -"Llibertat! Llibertat!", en anglès-:Per contra, el Barça ha desplegat una pancarta amb el lema "Diàleg, respecte i esport", i ha convidat a la Llotja President Suñol Agustí Alcoberro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Jordi Bosch, secretari d'Òmnium Cultural. La invitació, però, ha estat rebutjada per les entitats, que també han criticat la pancarta. "Ens hagués agradat que el Barça prengués partit clarament. Hem decidit no assistir", ha asseverat Alcoberro en una entrevista a La Sexta.Després del referèndum de l'1 d'octubre i de l'onada repressiva de l'Estat. La junta directiva del Barça va decidir aquell diumenge electoral disputar el partit contra Las Palmas a porta tancada, mentre al carrer la policia espanyola i la Guàrdia Civil carregaven contra els votants. La decisió que va disgustar bona part dels aficionats per la indefinició del club en una qüestió central al país. Dies més tard, el Barça va fer costat a la proposta de diàleg entre el govern espanyol i català per solucionar el conflicte.

