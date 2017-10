VÍDEO Així ha estat el possible tornado d'aquesta tarda a Valls

Les pluges generalitzades que afecten Catalunya des de primera hora del matí han arribat acompanyades de fortes ratxes de vent a les localitats de la demarcació de Tarragona. El cas més extrem s'ha viscut aquesta tarda a Valls, on una tempesta molt intensa ha generat un possible tornado que ha fet malbé façanes de diversos edificis i mobiliari urbà.Ara per ara el Servei Meteorològic de Catalunya no pot confirmar que es tracti d'aquest fenomen, ja que calen hores per determinar-ho amb exactitud. Les imatges, però, són espectaculars. Les fortes ratxes de vent han agafat per sorpresa als veïns i veïnes del municipi tarragoní. Alguns usuaris han compartit a les xarxes socials instantànies del pas del petit tornado per la ciutat.De fet, A les set de la tarda el telèfon d'emergències 112 ja havia rebut més de 200 trucades, la majoria fetes des del Tarragonès i l'Alt Camp. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat l'alerta del Pla INUNCAT per l'episodi de pluges generalitzades que afecten Catalunya des d'aquest matí i que es preveu que es mantinguin durant la tarda i ben entrada la nit. Ara per ara, la major intensitat de les precipitacions es concentra a les Terres de l'Ebre i Ponent, on ja hi ha dues vies tallades a Bot i a Gandesa.A partir del vespre les precipitacions es desplaçaran cap a les comarques del litoral i prelitoral central amb registres d'aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i en el medi natural, sobretot a prop de rius i rieres.

